XPG lance la souris de jeu ALPHA WIRED et ALPHA WIRELESS.



XPG annonce aujourd'hui la souris de jeu ALPHA WIRED et WIRELESS. Lauréate du prix Red Dot Design 2022, la souris est dotée d'un design ergonomique, d'un capteur PAW-3335 économe en énergie et de commutateurs OMRON haut de gamme pour le confort et les performances.















Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Un design ergonomique primé



La souris de jeu ALPHA présente des contours simples et élégamment courbés avec une prise en main confortable qui reflètent le langage de conception industrielle de XPG, appelé ":Exoskeleton". Cette philosophie de conception met l'accent sur l'équilibre entre la forme et la fonction, en privilégiant l'ergonomie. En étudiant les données d'un grand nombre de sujets divers à l'aide de l'application de balayage de la main pilotée par l'IA de XPG, XPG a pu déterminer la forme optimale de la souris. Par exemple, la largeur totale de la souris est dérivée de la moyenne des mesures des doigts recueillies pour créer un dispositif avec une taille de prise idéale.



Conçue pour une expérience de jeu optimale



À l'intérieur, la XPG ALPHA impressionne également. Équipée du capteur PAW-3335 de Pixart, économe en énergie et très performant, elle offre une gamme de réglages DPI de 100 à 16 000 pour répondre aux exigences de tous les types de jeux. De plus, un bouton triangulaire programmable situé en haut de la souris offre une excellente flexibilité pour la connexion au logiciel XPG PRIME. La XPG ALPHA est également conçue pour durer grâce à des commutateurs OMRON haut de gamme capables de produire 60 millions de clics. Ses modes de connexion comprennent une connexion sans fil 2.4G à faible latence via un dongle dédié pour les jeux ou une connexion directe Bluetooth standard pour la polyvalence et la productivité, avec une autonomie de 60 heures tout en utilisant les lumières LED par défaut.



L'éclairage RVB de l'ALPHA diffuse une lumière subtile et élégante via 3 zones dédiées et indépendantes les unes des autres. Les réglages de la lumière peuvent être stockés à l'aide de 3 profils matériels personnalisables ou via le logiciel XPG PRIME.



Personnalisez avec XPG PRIME



XPG ALPHA est une souris de jeu programmable par logiciel, où les boutons, les paramètres DPI et les effets lumineux RVB peuvent être personnalisés et adaptés aux besoins de chaque utilisateur. Les boutons programmables, les affectations de boutons et les paramètres macro peuvent être programmés et enregistrés dans des profils d'utilisateur pour une transition transparente entre les PC.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages produits ci-dessous.



- XPG ALPHA WIRELESS : Cliquez ICI,

- XPG ALPHA WIRED : Cliquez ICI.



VORTEZ