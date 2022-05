ZADAK annonce le SSD TWSG4S PCIe Gen4 x4.



Un nouveau produit ZADAK est arrivé sur le marché, et celui-ci va permettre aux joueurs d'aller encore plus loin. Il s'agit du SSD TWSG4S M.2 PCIe Gen4 x4, qui offre des vitesses de lecture et d'écriture que de nombreux SSD Gen4 x4 ne peuvent pas atteindre - 7 400 et 7 000 Mo/s, respectivement. Il s'agit d'un SSD d'extension idéal pour les nouvelles consoles de jeu et les PC, donnant aux joueurs la possibilité de dominer leurs jeux. Il est livré avec deux puissants dissipateurs thermiques dans la boîte. L'un est fait de graphène ultrafin et l'autre d'aluminium, et ils réduisent les températures de fonctionnement de 15 % et 35 % respectivement.







L'un ou l'autre s'insère dans la PS5, mais les ordinateurs portables ne permettent que l'installation du dissipateur thermique en graphène. Les joueurs sur PC verront rapidement les avantages de ce SSD, mais il est également entièrement conforme aux exigences techniques et aux dimensions physiques de la PS5 de Sony, de sorte que les joueurs sur console l'apprécieront également. L'une des caractéristiques les plus uniques de ce produit est son design. Bien sûr, il y a une similitude esthétique qui en fait le partenaire idéal de la PS5 en termes de look. Mais il comporte également un portail de dissipation de la chaleur qui a été conçu pour suggérer les dimensions de la manette DualSense de la PS5. C'est subtil, comme les petits symboles PlayStation qui ornent le DualSense lui-même, mais les joueurs apprécieront la différence.







Les spécifications avancées du TWSG4S reposent sur la technologie 3D NAND Flash qui se trouve sous le capot. Elle permet de comprimer d'énormes quantités de stockage dans un format compact. Elle est également dotée d'une variété d'algorithmes de protection et de correction des données qui préservent leur intégrité et leur stabilité. Outre les PC de jeu et les PS5, ce puissant SSD est également idéal pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables à la recherche d'une mise à niveau ou d'une extension de l'espace de stockage.



TECHPOWERUP