Akasa annonce la série de ventilateurs Alucia SC.



Akasa, a récemment publié un ensemble de ventilateurs de boîtier dans la ligne de produits Alucia, s'ajoutant à l'Alucia H4. La série Alucia SC est disponible en 120 mm (SC12) et 140 mm (SC14), ce qui rend ces ventilateurs parfaits pour les boîtiers de toutes formes et tailles. Parfaits pour une construction discrète de PC sans effets de lumière, ces ventilateurs sont bourrés de fonctionnalités ; aucun PC ne peut être complet sans les ventilateurs haute performance Alucia SC d'Akasa !







Le facteur le plus important d'un ventilateur de boîtier est sans doute le débit d'air - un niveau élevé permet de faire circuler l'air plus efficacement autour du boîtier du PC. Alucia ne recule pas, avec le design puissant et optimisé des pales du ventilateur produisant un flux d'air de 56,3 CFM (SC12) et 84,3 CFM (SC14) ; cela montre l'efficacité aérodynamique étonnante possible de ces ventilateurs.







Alors pourquoi des ventilateurs de tailles différentes ? Le principal facteur dépend de la taille de votre boîtier et de sa capacité à accueillir un cadre de ventilateur de 140 mm. Les pales du ventilateur de cette taille sont capables de déplacer plus d'air tout en tournant à un régime plus faible, ce qui augmente l'efficacité et réduit le bruit. Les ventilateurs de 120 mm sont une excellente option dans les petits boîtiers, ou si la chaleur est un problème, installez trois ventilateurs de 120 mm au lieu de deux ventilateurs de 140 mm pour obtenir un flux d'air plus important dans les coins du boîtier du PC tout en sacrifiant un peu plus de bruit.







Ces éventails Alucia SC sont constitués d'un cadre solide en plastique renforcé et des pales de l'éventail bleu marine et océanique. Un badge en métal Akasa de qualité supérieure vient compléter l'aspect et la sensation de haute qualité. Un matériau rembourré est fixé aux coins du cadre pour amortir les vibrations et le bruit, combiné au cadre renforcé, ce qui fait du ventilateur une force solide et silencieuse. Associé au contrôle PWM, la vitesse du ventilateur peut être maintenue au minimum en cas de charges légères, ce qui permet essentiellement une fonctionnalité silencieuse mais puissante. L'effet global permet aux ventilateurs Alucia SC de maintenir un flux d'air frais sur les composants sensibles à la chaleur de votre PC.







La série SC contient également la technologie HD Bearing, qui utilise essentiellement la rotation du ventilateur pour répartir uniformément la lubrification. Il en résulte une rotation plus douce, un fonctionnement extrêmement silencieux et une durée de vie du ventilateur considérablement améliorée (40 000 heures).



Prix



Les prix de l'Alucia SC12 (AK-FN117) et de l'Alucia SC14 (AK-FN118) sont respectivement de 13.50 euros et 13.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP