ASUS nous propose un nouveau PC portable : L'ASUS ExpertBook B3 Detachable.



Le nouvel ExpertBook B3 (B3000) détachable est maintenant disponible. En tant que détachable 2-en-1 flexible, il offre une mobilité maximale pour une grande variété de tâches. Il peut être utilisé comme un ordinateur portable ou une tablette mince avec un support de couverture flexible et un clavier de taille normale.







Il n'y a pas de limites à la productivité avec l'ExpertBook B3 Detachable. Mode ordinateur portable, tablette ou support : Grâce au clavier complet connectable et à la housse avec support, les utilisateurs peuvent facilement transformer la tablette détachable légère de 590 g en ordinateur portable ou vice versa, selon leurs besoins. Grâce à la béquille réglable située dans la housse, la tablette peut être librement mise en place et ajustée ou couchée. Elle peut être utilisée en format portrait ou paysage et permet ainsi toujours la meilleure orientation pour un travail productif ou un divertissement détendu. L'autonomie de la batterie, qui peut aller jusqu'à 12 heures, complète ce dispositif amovible.



L'écran tactile WUXGA de 10,5 pouces dans un format 16:10 pratique offre plus de surface d'écran aux utilisateurs pour prendre des notes, faire des dessins détaillés ou marquer avec le stylet ASUS. Grâce au compartiment intégré, le stylet est toujours à portée de main et se recharge automatiquement dans les plus brefs délais. L'écran tactile WUXGA certifié par le TÜV Rheinland réduit également la lumière bleue nocive jusqu'à 70 % pour un affichage agréable pour les yeux, ce qui est particulièrement important lors de longues sessions de travail. Le boîtier en aluminium de l'appareil léger a été testé conformément à la norme militaire MIL-STD 810H pour le travail mobile et l'apprentissage quotidien et est donc extrêmement robuste.



Une mobilité confortable avec une puissance accrue



L'ASUS ExpertBook B3 Detachable combine mobilité et performances pour rendre l'apprentissage et le travail dans différents environnements encore plus rapides et efficaces. En plus du puissant processeur octa-core jusqu'à un Qualcomm Snapdragon 7c (Gen2), la dernière version de Windows 11 Pro Education assure des performances suffisantes et un flux de travail fluide. Le stockage intégré eMMC jusqu'à 128 Go et jusqu'à 8 Go de mémoire LPDDR4X offrent suffisamment d'espace pour les documents importants et le multitâche sans faille.



Une fonction de vidéoconférence optimisée, la longue durée de vie de la batterie ainsi que le clavier détachable et la technologie ASUS Wi-Fi Master pour des connexions Wi-Fi plus rapides et plus fiables permettent une flexibilité et une mobilité maximales. Le clavier complet pratique peut être fixé rapidement et en toute sécurité à l'aide d'aimants et offre, en plus d'une agréable sensation tactile, une surface antibactérienne et la charnière ErgoLift, qui relève automatiquement le clavier à l'angle optimal pour plus de confort de frappe. Un port USB-C polyvalent assure une connectivité rapide tout en servant de port universel avec charge rapide.



Disponibilité et Prix



L'ASUS ExpertBook B3 Detachable (B3000) est disponible dès maintenant à partir de : 549 euros.



THE GURU3D