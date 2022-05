ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ProArt PA329CV LCD 4K.



ASUS a annoncé qu'il commencerait à traiter l'écran à cristaux liquides ProArt PA329CV" de 32 pouces 4K pour les créateurs sur le marché de détail.











Le panneau à cristaux liquides est un système IPS avec un affichage à large gamme de couleurs qui prend en charge 100 % des normes internationales de couleurs sRGB et 100 % des normes Rec.709. De plus, en effectuant un étalonnage au moment de l'expédition de l'usine, on obtient une précision des couleurs inférieure à Delta E 2, et on obtient la certification Calman.







Les principaux paramètres sont les suivants : luminosité 400cd/m2(HDR/pic)/350cd/m2, rapport de contraste 1 000 : 1, vitesse de réaction 5ms, fréquence d'images 60Hz, angle de vision horizontal/vertical 178 °, gamme dynamique élevée compatible avec HDR10. L'interface d'entrée vidéo comprend DisplayPortx1, HDMI2.0x1, USB Type-Cx1, et USB Type-C prend en charge USB PD, qui peut fournir jusqu'à 90W de puissance.







Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 23 degrés, une plage de pivotement de -30 degrés, une plage de pivotement de -90 degrés et une plage de hauteur de 0 à 130 millimètres. Le support VESA mesure 727,08 mm de largeur, 245 mm de profondeur, 471,48-601,48 mm de hauteur, et pèse 12,6 kg.



La série de moniteurs doit coûter environ 619 Dollars.



THE GURU3D