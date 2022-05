Silicon Power annonce le SSD UD90 PCIe 4.0.



Silicon Power lance son tout dernier SSD PCIe 4.0, le UD90, qui offre des capacités de stockage allant jusqu'à 1 To avec la technologie flash 3D NAND. Offrez à votre système la puissance de PCIe 4.0 avec le UD90, un produit économique. Offrant le meilleur rapport qualité-prix, il atteint des vitesses de lecture allant jusqu'à 4 800 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 4 200 Mo/s. Elle offre également des taux de transfert de données deux fois plus rapides que son prédécesseur, PCIe 3.0, pour une utilisation soutenue et des performances fiables. Avec une telle efficacité, l'UD90 vous permet de maximiser votre production créative à un prix imbattable.











Ne perdez pas le fil de vos idées avec des temps de chargement lents ! Conçu pour les créateurs de contenu, l'UD90 est conçu pour gérer les niveaux exigeants de multitâches nécessaires à la production créative, sans effort. Grâce à la prise en charge de NVMe 1.4 et de la technologie Host Memory Buffer (HMB), l'UD90 offre une productivité ininterrompue grâce à des performances supérieures et une latence réduite pour une exécution transparente des applications.



Pour avoir plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP