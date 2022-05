MSI nous propose un nouveau all in one : Le MSI PRO AP241Z 5M-001EU.



Le All-in-One PC PRO AP241Z propose une dalle avec protection pour les yeux afin d'offrir la meilleure expérience de travail possible tout en vous évitant la fatigue oculaire. Cet All-in-One PC de 23,8'' au châssis affiné pourra trouver sa place partout dans votre maison ou votre bureau.















MSI Eye Care : technologies antireflet, antiscintillement et réduction de la lumière bleue



Les technologies Eye Care regroupent des technologies antireflet, antiscintillement et de réduction de la lumière bleue. Grâce à elles, vous souffrirez moins de fatigue oculaire pendant que vous travaillez.



TRAVAILLEZ SUR DEUX ÉCRANS



Avec sa sortie HDMI (2.0), les All-in-One PC PRO AP241Z vous permet de connecter un second écran capable d'une résolution allant jusqu'à la 4K @ 60 Hz afin de prévisualiser le contenu de votre site e-commerce et vos données tout en suivant une réunion en ligne grâce à la webcam Full HD.



MSI CENTER



Le logiciel MSI Center vous permet d'optimiser votre utilisation au maximum en vous donnant la possibilité de facilement modifier les paramètres et les ressources du système et répondre ainsi à plusieurs scénarios d'utilisation.



AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE

GRÂCE À LA DALLE IPS



La dalle IPS vous offre un large angle de vision de 178° à la verticale comme à l'horizontale afin de profiter d'une image de qualité où que vous soyez placé. Les couleurs et la luminosité sont instantanément optimisées pour vous assurer de profiter de chaque détail dans toute sa splendeur et de disposer d'images réalistes.



SOYEZ PRODUCTIF ET EFFICACE



Pour être productif, il est indispensable de disposer d'un matériel stable, efficace et puissant.



Les derniers processeurs AMD Ryzen™ 5000 pour socket AM4 délivrent des performances élevées, que ce soit pour traiter des données scientifiques ou pour créer le logo de votre entreprise.



SSD M.2 PCIE NVME



Certaines journées de travail peuvent se transformer en course contre la montre en cas de grande charge de travail. Pour vous aider à gagner du temps, les All-in-One PC PRO AP241Z intègrent un SSD PCIe M.2 NVMe capable d'un taux de transfert allant jusqu'à 2200 MB/s. Il assure ainsi un démarrage ainsi qu'un chargement ultrarapides de vos applications et de vos données.



SUPPORT DU FIRMWARE TPM



La technologie Trusted Platform Module (TPM) est conçue pour fournir des fonctions de sécurité basées sur le matériel. Vous pourrez stocker vos données sensibles et mots de passe par l'intermédiaire de clé de cryptage pour un niveau de sécurité avancé.



UN REFROIDISSEMENT SILENCIEUX



Les All-in-One PC de série PRO AP241Z sont équipés du système de refroidissement Silent Pro Cooling qui dispose d'un module thermique utilisé sur les serveurs. En plus de cela, nous avons placé les composants les plus importants sur la partie supérieure afin que l'air chaud puisse facilement être expulsé, et nous avons séparé le flux d'air pour nous assurer que la température du système reste parfaitement sous contrôle pour des opérations efficaces et silencieuses.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible dans le courant du mois de juin 2022. Le prix sera de : 1 299.95 euros.



MSI