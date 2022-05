NAS DIY : Unraid 6.10 est (enfin) disponible.



Unraid 6.10 est officiellement disponible en téléchargement pour tous. Il aura fallu attendre plus d’un an après Unraid 6.9 pour voir arriver cette mise à jour. Une attente surprenante pour certains, mais pas inhabituelle pour l’éditeur. Regardons ce que contient cette nouvelle version.







Unraid 6.10



Pour les NAS, il y a les solutions clés en main que l’on connaît tous : Synology, Qnap, Asustor, Western Digital… Il y a ceux qui préfèrent monter leur NAS maison (DIY). Sur ce marché, les systèmes d’exploitation pour NAS sont peu nombreux. On citera OpenMediaVault, TrueNAS et Unraid.



Unraid est basé sur Linux et optimisé pour le stockage en réseau. Jusqu’ici rien de nouveau me direz vous. C’est une solution reconnue pour sa fiabilité et sa stabilité. Contrairement aux autres solutions, il n’utilise pas de RAID « classique ». En effet, si les données sont sur un espace de stockage unique, un disque est dédié à la sécurité de l’ensemble des données. L’objectif est d’avoir une gestion simplifiée des disques, des grappes ou encore lors de la récupération des données. Cependant, ce système a un point faible : les performances en écriture. Unraid nécessite d’avoir un SSD pour le cache en écriture afin de bénéficier de bonnes performances.



Aussi, il est important de rappeler qu’Unraid est payant (démo gratuite pendant 30 jours) :



- 1 à 6 disques : 59 Dollars,

- 7 à 12 disques : 89 Dollars,

- sans limites : 129 Dollars.



Après plus d’un an sans mise à jour (dernière version 6.9.2 : avril 2021), Unraid 6.10 est enfin disponible. Ce délai peut surprendre, mais c’est le rythme que semble prendre l’équipe.



Contenu de la Unraid 6.10



Voici une sélection des améliorations et nouveautés avec cette nouvelle version.



- Mise à jour du noyau Linux 5.15.40 ;

- Ajout d’UPC qui permet à un utilisateur d’associer son/ses serveurs et clés de licence à son compte de forum Unraid Community ;

- Ajout de My Server (ensemble de services Cloud) ;

- Il est désormais obligatoire de définir un mot de passe root ;

- SMBv1 est désactivé par défaut ;

- Samba 4.15, SMBv3 multicanal activé par défaut

- telnet, ssh et ftp sont désactivés par défaut ;

- Mise à jour de la virtualisation avec prise en charge de Windows 11 et processeur ARM (expérimental) ;

- Ajout d’un plugin Wireguard ;

- Passage aux certificats SSL wildcard Let’s Encrypt (Unraid.net) ;

- etc.



La liste complète des nouveaux est disponible : Cliquez ICI.



Notre avis



La mise à jour était très attendue et les nombreuses versions RC ont permis de fournir une version stable du système. Par contre, ce qui est étonnant, c’est la durée entre 2 versions. Certes, il s’agit d’une version importante qui nécessite du temps de développement… mais la précédente mise à jour datait d’avril 2021 (13 mois). C’est long et cela fait porter un risque important de sécurité aux utilisateurs. Espérons que le rythme va changer, avec la part belle que fait Unraid aux services Cloud. Aujourd’hui, nous préférons recommander OpenMediaVault ou TrueNAS : stables également, régulièrement mis à jour et gratuits. Unraid reste un choix intéressant que nous réservons aux utilisateurs avertis.



Pour en savoir plus, nous vous renvoyons vers la page de l’annonce : Cliquez ICI.



CACHEM