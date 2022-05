Fractal lance les boîtiers Meshify 2 RGB et Meshify 2 Life.



Fractal étend sa série de boîtiers Meshify avec deux nouveaux modèles - le Meshify 2 RGB et le Meshify 2 Lite. Le Meshify 2 RGB de Fractal est livré avec des ventilateurs PWM Aspect RGB préinstallés, un contrôleur RGB intégré, un support logiciel ARGB standard, et quelques modifications de conception supplémentaires pour optimiser les effets de lumière. De l'autre côté du spectre, le Meshify 2 Lite troque la capacité de double-couche pour un intérieur ouvert fixe avec une sélection réduite de pièces mobiles et d'extras, et est disponible en version standard et RGB.







Fractal Meshify 2 RGB



- Design maillé angulaire iconique avec une esthétique audacieuse, inspirée de la furtivité.

- L'intérieur spacieux et adaptable accueille les cartes mères ATX/E-ATX jusqu'à 285mm de largeur.

- Conception double pour des options de configuration plus flexibles et une capacité de stockage considérablement accrue.

- Prise en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant, 360 mm au sommet ou 280 mm à la base dans la disposition ouverte par défaut.

- Le Multibracket inclus permet de convertir n'importe quelle position de ventilateur inutilisée en un support pour disque dur, SSD, pompe ou réservoir.



Fractal Meshify 2 Lite



- Conception de maille angulaire iconique avec une esthétique audacieuse, inspirée de la furtivité.

- L'intérieur spacieux et adaptable accueille les cartes mères ATX/E-ATX jusqu'à 285mm de largeur.

- Prise en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant, 360 mm en haut ou 280 mm à la base.

- Comprend deux plateaux pour disques durs/SSD et deux supports pour SSD permettant de monter jusqu'à 4 disques.

- Supports de montage des réservoirs inclus.



Disponibilité et Prix



Le Fractal Meshify 2 RGB et le Fractal Meshify 2 Lite existent en noir ou en blanc et sont disponibles dès maintenant chez les revendeurs partenaires du monde entier.



