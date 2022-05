La rumeur veut que le "Navi 31" d'AMD comporte une interface mémoire GDDR6 de 384 bits.



AMD a toujours utilisé la largeur brute des bus mémoire pour résoudre les problèmes de gestion de la mémoire dans ses architectures graphiques, mais la technologie Infinity Cache lancée avec RDNA2 a changé la donne, car les GPU dotés d'interfaces mémoire étroites de 256 bits pouvaient rivaliser avec les offres de NVIDIA qui ont des interfaces mémoire larges de 384 bits et des types de mémoire GDDR6X plus rapides. Il semble que la compétition entre les architectures graphiques NVIDIA "Ada" et AMD RDNA3 soit sur le point de s'intensifier, car des rumeurs émergent selon lesquelles AMD donnerait à son plus grand ASIC de nouvelle génération, le "Navi 31", une interface mémoire de 384 bits.







Cette augmentation de 50 % de la largeur du bus mémoire va de pair avec deux rumeurs connexes : la première indique que la société utilisera des puces mémoire GDDR6 plus rapides de 20 Gbps et la seconde qu'AMD pourrait augmenter la taille de la mémoire Infinity Cache intégrée. Samsung produit déjà en masse des puces mémoire GDDR6 de 20 Gbps et 24 Gbps. Il s'agit de puces mémoire GDDR6 ordinaires avec une signalisation standard JEDEC, et non GDDR6X, un type de mémoire exclusif innové par NVIDIA et Micron Technology, qui exploite la signalisation PAM4 pour augmenter les débits de données.



Un " Navi 31 " théorique avec des vitesses de mémoire GDDR6 de 20 Gbps bénéficierait d'une bande passante mémoire de 960 Go/s, soit une augmentation massive de 87,5 % de la bande passante par rapport au RX 6900 XT. Le cache Infinity on-die fonctionne à des vitesses mesurées en plusieurs TB/s. L'augmentation de la largeur du bus pourrait également signifier une augmentation de la taille de la mémoire, le successeur du RX 6950 XT disposant d'au moins 24 Go de mémoire.



VIDEOCARDZ