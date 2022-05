Alphacool annonce le radiateur mince NexXxos HPE ST-20mm.



Le radiateur NexXxoS HPE d'Alphacool est maintenant disponible en version ST20. Ce radiateur compact et mince peut être monté de manière très flexible et peu encombrante, même dans les boîtiers les plus étroits, grâce à sa faible hauteur de seulement 20 mm.















Sur le plan technique et fonctionnel, le NexXxos HPE ST20 est comparable aux versions HPE-30 et HPE-45. Toutes les pièces en contact avec l'eau et les ailettes de refroidissement sont toujours en cuivre pur. Le nombre de canaux d'eau et d'ailettes en cuivre à l'intérieur du radiateur a été augmenté, de sorte qu'un plus grand volume d'eau est désormais en contact direct avec les ailettes de refroidissement et que la surface de refroidissement est utilisée beaucoup plus efficacement. Grâce à ces innovations techniques, le transfert de chaleur a été énormément amélioré par rapport aux modèles NexXxos précédents et la performance de refroidissement a été augmentée de manière significative.



Le radiateur NexXxoS HPE ST-20 est proposé dans les variantes courantes (120/140/240/280/360 mm) pour les ventilateurs de 120 mm et 140 mm.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP