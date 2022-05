EPIC GAMES nous propose un jeu gratuit : Borderlands 3.



Le shooter-looter original est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure complètement folle ! Affrontez de nouveaux mondes et ennemis pour sauver la galaxie d'une secte impitoyable.







Genres : Première personne/Jeux de rôle/Jeux de tir.



Caractéristiques : Compatibilité manette/Coopération/Solo.



Date de sortie : 13 septembre 2019.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.



Résumé : Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et de ses leaders sans pitié.















UNE AVENTURE COMPLÈTEMENT FOLLE



Empêchez les Jumeaux Calypso d'unifier les clans de bandits et de mettre la main sur le plus grand pouvoir de la galaxie.



VOTRE CHASSEUR DE L'ARCHE, VOTRE STYLE DE JEU



Incarnez l'un des quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche, avec chacun ses compétences, son style de jeu et ses options de personnalisations. Tous sont capables des plus grands exploits en solo, mais ensemble, rien ne pourra les arrêter.



• Moze L'ARTILLEUSE : quand Moze a besoin d'un coup de main, elle fait apparaître son méca, l'Ours de fer, pour une puissance de feu phénoménale.

• Amara LA SIRÈNE : cette combattante douée et sûre d'elle peut invoquer des poings immatériels pour écraser ses ennemis.

• FL4K LE ROI DES BÊTES : FL4K ne vit que pour la chasse, tout comme les créatures fidèles qui l'accompagnent. Leurs proies favorites ? Les bandits, pauvres d'eux.

• Zane L'AGENT SPÉCIAL : adepte des gadgets, Zane est particulièrement efficace pour se glisser dans un combat, semer le chaos, et repartir comme si de rien n'était.



TOUJOURS PLUS DE BUTIN



Avec des tonnes d'armes et de gadgets, chaque combat est une opportunité de trouver plus d'équipement. Des armes à feu avec boucliers projectiles autopropulseurs ? C'est oui. Des fusils cracheurs de volcans ? Bien sûr. Des armes à pattes qui poursuivent vos ennemis en les injuriant copieusement ? Et pourquoi pas ?



NOUVELLES PLANÈTES



Explorez de nouveaux mondes au-delà de Pandore, avec chacun des environnements uniques à explorer et des ennemis différents à détruire. Traversez un désert hostile, bataillez dans un paysage urbain dévasté par la guerre, explorez un redoutable bayou, et plus encore !



UNE COOP IMMÉDIATE



Jouez en coop à tout moment, en ligne ou en écran scindé, quel que soit votre niveau ou votre avancement dans l'histoire. Enchaînez les ennemis et les défis en équipe, mais profitez de récompenses individuelles : en matière de butin, tout le monde sera servi !



Pour le télécharger gratuitement : Cliquez ICI.



ATTENTION : Pour pouvoir récupérer le jeu, il faut un compte EPIC GAMES. Vous avez jusqu'au 26 mai 2022 17h.



EPIC GAMES