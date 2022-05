SPC Gear présente ses premières souris sans fil, les LIX & LIX Plus Wireless.



Varsovie, Pologne - SPC Gear, le label gaming du fabricant européen SilentiumPC, est fier d'annoncer, pour la toute première fois, l'ajout de deux souris gaming sans fil à son portefeuille. Les nouvelles souris SPC Gear LIX et LIX Plus Wireless, légères et très précises, utilisent une connectivité sans fil de 2,4 GHz qui garantit une connexion stable et sans délai, tandis que la longue durée de vie de la batterie et les temps de charge rapides permettent d'utiliser les souris pendant de longues périodes. La structure en nid d'abeille de la souris est à l'origine de la légèreté de la série LIX, qui contribue également à la respirabilité de la main. Les souris ont été équipées de composants haut de gamme qui permettent aux utilisateurs de prendre l'avantage sur leurs adversaires sur le champ de bataille virtuel. En outre, le rétroéclairage RGB adressable permet à la souris de se démarquer de la concurrence.

L'avantage du sans fil







La connectivité sans fil de 2,4 GHz, stable et sans décalage, offre à l'utilisateur une précision et un confort inégalés, sans aucune limite. Cette solution permet de garder le bureau bien rangé et améliore le confort d'utilisation général. Grâce au compartiment magnétique situé au bas de la souris, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de perdre le récepteur USB sans fil.







Chargement rapide et grande autonomie de la batterie



Des capteurs extrêmement économes en énergie, associés à une batterie de grande capacité, permettent à la série Lix Wireless de durer pendant de longues périodes. Lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 25 %, la molette de défilement clignote en rouge, indiquant qu'il faut la recharger prochainement. Charger la souris ne pourrait être plus simple. Il suffit de la connecter à une source d'alimentation avec le câble USB-C inclus, qui est recouvert d'un matériau tressé incroyablement flexible et doux, semblable à un paracord. La souris peut également être utilisée comme d'habitude pendant la charge.



Éclairage ARGB



La série Lix Wireless dispose d'un rétroéclairage RVB adressable avancé sur la molette de défilement, le logo SPC Gear et la bande qui court le long du fond. Ces éléments sont facilement réglables en fonction des préférences ou du style de l'utilisateur, ce qui permet d'accentuer l'esthétique d'un PC. L'éclairage peut être modifié à l'aide d'un logiciel supplémentaire, qui propose de nombreux effets d'éclairage, notamment des couleurs cycliques, un rétroéclairage constant d'une seule couleur, des vagues multicolores, ou encore des couleurs pulsées et divers autres effets.







Capteurs avancés



La souris LIX Plus Wireless utilise le capteur PixArt PAW3370, tandis que la souris LIX Wireless utilise le capteur PixArt PAW3335. Tous deux sont spécialement conçus pour alimenter les souris sans fil. Les capteurs offrent une précision inégalée avec des réglages DPI allant jusqu'à 19 000 pour la LIX Plus Wireless et 16 000 pour la LIX Wireless, tout en offrant des vitesses de réponse de 10,16 m/s. Les utilisateurs peuvent modifier la LOD (Lift-Off Distance) entre 1 mm et 2 mm sans délai. La consommation d'énergie extrêmement faible de ces capteurs se traduit par une plus grande autonomie des piles.



Avantage de la légèreté



La coque en nid d'abeille de la série LIX Wireless réduit non seulement son poids à 69 g seulement, mais permet également un meilleur refroidissement de la main pendant une utilisation prolongée. Cette caractéristique clé est particulièrement utile lors des chaudes journées d'été, pendant les matchs en ligne épuisants ou les niveaux péniblement difficiles. La construction perméable à l'air permet à l'air de circuler dans la souris, ce qui refroidit efficacement la souris et la main de l'utilisateur. Le faible poids, associé aux patins profilés en PTFE, permet également à la souris de glisser en douceur et sans effort sur le tapis de souris. La faible inertie de la souris se traduit par une moindre fatigue des muscles de la main et du poignet, d'où une plus grande efficacité lors des longues sessions de jeu.



Disponibilité et Prix



Le SPC Gear LIX Wireless et le LIX Plus Wireless sont disponibles dès aujourd'hui avec les indications de prix suivantes :



- LIX Wireless - SPG152 - 2 ans de garantie - 48.99 euros,

- LIX Plus Wireless - SPG151 - 2 ans de garantie - 59.99 euros.



