SK hynix annonce la disponibilité du SSD PCIe 4.0 Platinum P41.



SK hynix Inc. annonce aujourd'hui la disponibilité du SSD NVMe PCIe Gen4 " Platinum P41 " qui distille une excellence technique portée par des vitesses et une fiabilité inégalées. La série Platinum représente la gamme phare de la société destinée aux joueurs et aux créateurs de contenu qui cherchent à booster les performances de leur PC. Lancé comme le premier SSD PCIe 4.0 de SK Hynix construit avec une mémoire flash NAND 176 couches, le Platinum P41 est désormais disponible à la vente sur Amazon aux États-Unis dans des capacités de 500 Go, 1 To et 2 To.







Conçu pour exceller parmi les SSD PCIe 4.0, le Platinum P41 offre des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 7 000 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielles allant jusqu'à 6 500 Mo/s avec un taux d'endurance de pointe allant jusqu'à 1 200 TBW. Le Platinum P41 offre également une garantie supplémentaire de fiabilité grâce au contrôleur "Aries" de SK hynix, qui contribue en soi aux vitesses de lecture/écriture supérieures.







" Nous sommes ravis de présenter le Platinum P41, le premier de notre série de SSD Platinum à offrir la plus forte expérience de bande passante PCIe Gen4 pour les besoins informatiques. Le P41 hérite également de l'efficacité énergétique et de la stabilité de notre gamme existante, ce qui s'inscrit dans la riche tradition de SK hynix de fournir d'excellentes solutions pour l'électronique grand public ", a déclaré Dae Jung Cho, responsable du marketing SSD chez SK hynix.



De plus, le Platinum P41 est capable de réaliser jusqu'à 1 400 000 IOPS en lecture aléatoire et jusqu'à 1 300 000 IOPS en écriture aléatoire, soit le débit le plus élevé sur l'interface PCIe 4.0. La P41 subit 1 000 heures de tests de durée de vie à haute température (HTOL) afin de garantir sa fiabilité, où elle a atteint un temps moyen entre les défaillances (MTBF) de 1,5 million d'heures.



Voici la fiche technique :







Le Platinum P41 est livré avec une garantie de cinq ans de SK hynix.



Les prix sont indiqués ci-dessous pour les disques :



- 2 TO : 259,99 Dollars,

- 1 TO : 149,99 Dollars,

- 500 GO : 104,99 Dollars.



