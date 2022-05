Lancement de la NVIDIA GeForce GTX 1630 le 31 mai avec 512 cœurs CUDA et 4 Go de GDDR6.







Selon un rapport récent de VideoCardz, la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1630 devrait être lancée le 31 mai. La GTX 1630 est basée sur la GTX 1650 avec un GPU Turing TU117-150 de 12 nm avec 512 cœurs CUDA et 4 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 64 bits. C'est une réduction par rapport aux 896 cœurs CUDA et au bus mémoire 128 bits de la GTX 1650, mais il y a une augmentation de la vitesse d'horloge avec une horloge boost de 1800 MHz pour un TDP de 75 W. Cette configuration de mémoire donne une bande passante théorique maximale de 96 Go/s, soit exactement la moitié de celle de la GTX 1650 en GDDR6. La NVIDIA GeForce GTX 1630 pourrait être annoncée lors du Computex de NVIDIA la semaine prochaine.



VIDEOCARDZ