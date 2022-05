GeIL lance une mémoire DDR5 refroidie activement avec deux ventilateurs RGB.



GeIL, est heureux d'annoncer le lancement sur le marché de ses kits de mémoire EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming offrant des modules haute fréquence allant de 4800 MHz à 6600 MHz et disponibles dans des kits de grande capacité de 32 Go à 64 Go. La conception unique du dissipateur de chaleur offre un refroidissement actif et des effets d'éclairage RVB fascinants et est disponible dans les thèmes de couleur gris titane ou blanc glacier.







La mémoire GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming offre des performances et une stabilité de mémoire inégalées pour répondre à la demande intensive des hardcore gamers et des overclockers sur les dernières plates-formes Intel. GeIL a conçu une solution de refroidissement révolutionnaire pour les modules EVO V, qui intègre une superbe barre lumineuse RGB et deux micro ventilateurs de refroidissement dans un seul écran thermique en aluminium moulé. Plus important encore, la hauteur physique du dissipateur thermique lui permet d'être compatible avec la plupart des refroidisseurs de CPU du marché sans aucune interférence mécanique.







Le dissipateur thermique est disponible en deux couleurs, gris titane et blanc glacier, parfaitement assorties aux thèmes de couleurs les plus populaires des cartes mères haut de gamme et des composants de PC de bureau.Deux ventilateurs de refroidissement sont situés dans les coins supérieurs droit et gauche du dissipateur thermique et fournissent un flux d'air supplémentaire pour maintenir les modules dans une plage thermique idéale. Le heatshield à double ventilateur peut fournir une dissipation thermique supérieure d'environ 45 % à celle d'un système traditionnel.



L'architecture exceptionnelle de la mémoire DDR5 est basée sur le PMIC (Power Management Integrated Circuit) verrouillé/déverrouillé, qui peut fournir une protection de seuil, une surveillance synchronisée de la tension, un contrôle intelligent de la tension et une gestion de l'alimentation pour obtenir un contrôle plus complet de la tension dans des conditions normales et d'overclocking.







La GeIL EVO V prend en charge les derniers profils Intel XMP 3.0 pour la précision et la stabilité de l'overclocking automatique, donnant aux utilisateurs un accès plus accessible à la personnalisation et au réglage des performances de la mémoire. Chaque module utilise des circuits intégrés et des puces mémoire strictement triés pour offrir une excellente intégrité des signaux et une fiabilité des performances du système.



Disponibilité



Soutenue par la garantie à vie limitée, la mémoire GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming sera disponible en juillet chez les principaux détaillants du monde entier avec des vitesses de 4800 MHz à 6600 MHz à 1,10 à 1,35 V et des capacités de 32 Go à 64 Go.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP