EK annonce le waterblock EVGA RTX 3090 Ti FTW3 EK-Quantum Vector².



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, présente de nouveaux blocs d'eau Vector², cette fois pour les GPU EVGA FTW3 GeForce RTX 3090 Ti. Cette série de produits contient un bloc d'eau dédié au GPU avec une plaque arrière en aluminium incluse, un boîtier de refroidissement de GPU ultime sous la forme d'un ensemble de blocs d'eau et d'une plaque arrière active, mais aussi une plaque arrière et un couvercle latéral nickelés alternatifs pour personnaliser votre GPU FTW3 3090 Ti refroidi par eau selon vos propres désirs.







Le EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti D-RGB est une solution complète de refroidissement liquide qui comprend un nouveau bloc d'eau Vector², une plaque arrière en aluminium anodisé noir et un mécanisme de montage. Des lignes droites minimalistes dominent le nouveau look des blocs d'eau de nouvelle génération. Le moteur de refroidissement Vector de 3e génération combine la plaque à jet avec un insert en plexi usiné en 3D pour améliorer la distribution du flux et les performances thermiques.







Ce nouveau moteur de refroidissement est toujours basé sur un design de moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau pour GPU. Il se caractérise par une faible restriction du flux hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à basse vitesse, tout en obtenant des performances optimales. Un grand soin a été apporté pour obtenir un domaine d'écoulement symétrique en utilisant un pont interne vers les composants secondaires. C'était fait pour assurer le refroidissement des composants secondaires sans sacrifier la distribution du flux sur le cœur du GPU.







Tous les waterblocks pour GPU Vector² utilisent une plaque de refroidissement en cuivre de 11 mm d'épaisseur avec un terminal en acétal fixé directement et un design robuste à joint torique unique. Cette construction simple donne confiance lors de la personnalisation et de la maintenance. Une plaque arrière en aluminium anodisé noir est incluse, tandis que la base du bloc d'eau est usinée par CNC à partir de cuivre électrolytique nickelé, avec le dessus en acrylique moulé semblable à du verre.







L'éclairage LED D-RGB est déployé sur le bord le plus long du bloc d'eau pour une uniformité et une luminosité améliorées. Le circuit imprimé et les diodes sont dissimulés à l'intérieur d'une extrusion d'aluminium épurée. Lorsque le GPU est inversé dans le boîtier, des couvercles magnétiques tactiles dissimulent les vis de connexion, ce qui permet de faire pivoter le marquage.



La norme EK-Matrix7



EK-Matrix7 standardise les dimensions des produits, y compris la position et l'espacement des ports, rendant l'assemblage des boucles de refroidissement liquide plus facile et plus intuitif. Tous les produits Vector² sont conformes à la norme EK-Matrix7 sur tous les axes, ce qui facilite l'intégration et l'alignement avec tous les autres produits EK-Matrix7. Cela permet un alignement parfait des ports en position horizontale et verticale, ce qui signifie que moins de temps est utilisé pour planifier la boucle et plier les tubes tout en permettant au résultat final d'être une construction épique.



EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti ABP Set D-RGB



Il s'agit de la combinaison ultime d'un bloc d'eau Vector², d'une plaque arrière active et d'un mécanisme de montage, disponible uniquement en version Nickel + Plexi. Il comprend un couvercle latéral EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti ABP en finition noir anodisé. Le couvercle latéral est placé entre le bloc d'eau du GPU et une plaque arrière active pour dissimuler le PCB du GPU. Cela permet aux utilisateurs d'acheter un ensemble de refroidissement complet pour leur GPU, garantissant le meilleur refroidissement possible et une augmentation des performances.



La combinaison du bloc à eau EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti, de la plaque arrière active EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti et du couvercle latéral ABP EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti enveloppe le GPU de tous les côtés, ce qui permet de refroidir le GPU de tous les côtés. La VRAM, le VRM et le cœur du GPU sont refroidis par le haut. Le refroidissement de la carte de circuit imprimé se fait par le bas. Il évacue passivement et par l'intermédiaire du PCB en cuivre la chaleur des puces situées en haut, assurant ainsi une thermie encore meilleure.



Plaque arrière du Vector² d'EK-Quantum



Chaque bloc d'eau Vector² est maintenant livré avec une plaque arrière noire, tandis qu'une autre finition de la plaque arrière est également disponible - Nickel. Des vis de montage captives plaquées nickel sont incluses avec cette plaque arrière pour remplacer les vis noires d'origine. La plaque arrière a un nouveau profil en forme de L qui touche la base du bloc d'eau et entoure l'ensemble du GPU, augmentant ainsi la surface de refroidissement. Ceci, ainsi que la connexion du bloc d'eau qui améliore l'efficacité du transfert de chaleur, augmente encore plus les performances.



Pour éviter toute erreur de l'utilisateur, les vis captives de la plaque arrière sont là pour simplifier l'installation et garantir que le client utilise toujours la bonne longueur.



Disponibilité et Prix



Les produits de refroidissement liquide EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont déjà disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Leur expédition devrait commencer au début du mois de juillet 2022.



Le tableau ci-dessous indique le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), TVA comprise :







