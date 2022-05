KLIM nous propose une nouvelle souris Gamers sans fil : L'Ace.







- LIBERTÉ TOTALE POUR DOMINER LE JEU. Profitez des avantages d'une souris sans fil gamer et ne vous souciez plus des câbles. La KLIM Ace se caractérise par un excellent temps de réponse et une grande réactivité, comparables à ceux de toute souris de jeu filaire haut de gamme. Vos mouvements sont toujours parfaitement contrôlés grâce à son capteur précis, qui vous permet de prendre un avantage dans le jeu !



- JOUEZ AVEC STYLE. Cette souris gamer RBG n'est pas seulement plaisante à utiliser, elle est aussi très élégante. Ses deux lignes lumineuses en forme de X renforcent son look aggressif. Sans oublier la présence de deux logos RGB de chaque côté, du jamais vu encore sur une souris gaming. Dernier point mais non des moindres, vous pouvez personnaliser les dpi, le taux de rafraichissement, les effets ainsi que les couleurs de la KLIM Ace en utilisant notre pilote ou directement depuis la souris.



- VRAIMENT AMBIDEXTRE. La majorité des souris sans fil RGB est exclusivement conçue pour les droitiers, malgré le fait d'être souvent décrite comme ambidextre. Ce n'est pas le cas de la KLIM Ace ! Dès le début de sa conception, nous avons voulu qu'elle puisse parfaitement convenir comme souris gamer pour gaucher. C'est pour cela que nous avons inclus deux boutons latéraux de chaque côté (entièrement personnalisables) en faisant une souris parfaite pour tous les gamers !



- CONÇUE POUR DURER + ACHAT SANS RISQUE. Chaque bouton de cette souris ambidextre a été testé pour résister à plus de 20 millions de clics. De plus, son revêtement durable offre une résistance accrue à l'usure. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est couverte par une garantie à toute épreuve de 5 ans, témoignage de sa qualité. Si vous rencontrez un problème, notre service client français vous répond dans les 24 heures, même le week-end ! Pour vous, c'est un achat 100% sans risque.



- BATTERIE INTÉGRÉE + MODE FILAIRE. Contrairement à d'autres modèles utilisant des piles, nous avons inclus une batterie intégrée longue durée rechargeable et durable. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de dépenser un centime en piles et pouvez être sûr d'avoir toujours votre souris prête à l'emploi. Son câble de 175 cm peut être branché sur une prise ordinaire pour une charge rapide, ou connecté directement à votre PC pour l'utiliser pendant la charge.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 39.97 euros.



KLIM