Mise à jour du firmware de plusieurs produits Logitech.







Logitech propose la nouvelle version 3.0 de son outil Firmware Update Tool (FUT) qui permet comme son nom l'indique de mettre à jour le firmware de ses produits mais uniquement de la gamme bureautique puisque les périphériques de jeu G sont directement mis à jour par l'application G HUB. Les logiciels Options et Options+ ne sont toujours pas équipés de cette fonctionnalité en revanche.







D'après Logitech, par rapport à la précédente version 2.6.201219 de décembre 2021 ce Firmware Update Tool 3.0.258181 de mai 2022 contient un nouveau firmware pour le pack clavier/souris Wireless Wave Combo MK550, pour les souris Signature M650 et Signature M650 for Business mais aussi pour le trackball sans fil Wireless Trackball M750 que Logitech a maintenant évoqué à plusieurs reprises mais qui ne semble toujours pas présent au catalogue...



Logitech se limite à préciser que ces mises à jour corrigent des bugs sans malheureusement donner la moindre précision sur ces corrections !



Logitech Firmware Update Tool 3.0.258181



- Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



