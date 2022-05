LG présente le moniteur 28MQ780-B DualUp avec support Ergo.



LG présente le moniteur 28MQ780-B DualUp avec support Ergo conçu pour les professionnels de la création. Il est doté d'un nouveau format d'écran SDQHD (2560x2880) de rapport d'aspect 16:18 offrant un grand espace d'écran vertical. Le LG 28MQ780-B imite une configuration verticale à deux moniteurs de 27 pouces, mais sans le cadre. Le moniteur est livré avec un support ergonomique avec une pince en C qui offre divers mouvements d'affichage permettant d'incliner, de rétracter, de faire pivoter et de faire pivoter le moniteur encore plus que les supports de moniteur typiques. Conçu pour les professionnels de la création, l'écran Nano IPS du LG 28MQ780-B Dual prend en charge un large spectre de couleurs, 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, et offre une reproduction des couleurs vibrante avec la prise en charge de HDR10.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Mouvement ergonomique dans la plage de rotation des yeux



La flexibilité améliorée du support Ergo offre un réglage ergonomique étendu de l'extension, de la rétraction, du pivotement, de la hauteur et de l'inclinaison, ainsi qu'une position parfaite de l'écran pour une expérience utilisateur plus confortable et durable.



Une qualité d'image étonnante, adaptée à votre travail



L'écran Nano IPS de 27,6 pouces SDQHD (2560 x 2880, rapport hauteur/largeur 16:18) prend en charge un large spectre de couleurs, 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, et offre une reproduction des couleurs éclatante grâce à la prise en charge de HDR10.



Contrôle automatique de la luminosité



Le capteur réagit à la lumière, rendant l'écran plus lumineux dans les zones claires et plus sombre dans l'obscurité. Il offre un environnement de travail confortable.



Moniteur idéal pour la création, le développement et le multitâche



Le LG DualUp Monitor, un écran d'un nouveau style avec un rapport d'aspect de 16:18, aide à stimuler l'efficacité et la productivité. Vous pouvez consulter plus d'informations en un clin d'œil dans l'espace supérieur et inférieur étendu.







Caractéristiques principales



- Écran Nano IPS SDQHD (2560 x 2880) de 27,6 pouces,

- DCI-P3 98% (Typ.) avec HDR10,

- Support ergonomique avec pince en C,

- USB Type-C (90W Power Delivery),

- Couleur en direct, faible lumière bleue, KVM intégré,

- Capteur de lumière ambiante.



Disponibilité et Prix



Le moniteur LG 28MQ780-B DualUp avec support ergonomique sera bientôt disponible au prix de : 649.90 euros.



