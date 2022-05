Rumeur : NVIDIA pourrait dévoiler une GeForce GTX 1630 ce mois-ci.



La GTX 1630, une carte graphique ciblant le marché bas de gamme mal desservi, pourrait arriver très bientôt. Dans le passé, nous avons vu des cartes graphiques telles que la GT 730 et la GT 1030, mais la vérité est que ces options sont maintenant assez dépassées.



NVIDIA a abandonné le marché du bas de gamme pendant un certain temps lorsque le coût des GPU a augmenté. L'entreprise a annoncé la carte graphique RTX 3050 en janvier de cette année, quatorze mois après l'introduction des premiers modèles Ampère. Néanmoins, avec un prix de lancement de 249 dollars américains, ce modèle reste hors de portée de la majorité des joueurs. AMD a lancé les cartes Radeon RX 6500XT et RX 6400 à peu près simultanément il y a environ un mois, créant ainsi un problème pour NVIDIA sur le marché des GPU d'entrée de gamme. Les rouges ont récemment lancé une campagne marketing qui compare la valeur de l'AMD Radeon RX 6000 à celle des GeForce RTX 30, GTX 16/10. Selon les rouges, l'AMD Radeon RX 6000 est moins cher et plus performant que le GeForce RTX 30, GTX 16/10.



Cependant, il est également vrai que la différence de prix entre AMD et NVIDIA sur le marché bas de gamme est substantielle, surtout si l'on considère que ces cartes n'étaient pas destinées à un jeu intensif de ray tracing. Selon la fuite, la GeForce GTX 1630 remplacera la GTX 1050 Ti et coûtera probablement moins de 190 USD (prix actuel de la GTX 1650). Actuellement, les spécifications de la GTX 1630 ne sont pas connues, mais il est prévu qu'elle dispose d'un GPU TU117 (Turing) avec une consommation d'énergie inférieure à 75 W et une mémoire GDDR6.



La GTX 1650 est disponible en cinq variantes, dont les GPU TU106, TU116 et TU117, ainsi qu'un modèle SUPER. Cependant, toutes ces cartes ne sont pas accessibles partout et la même approche pourrait être utilisée avec la GTX 1630. C'est la deuxième fois que nous entendons parler de la GTX 1630, et d'après ce que nous pouvons voir, il semble qu'elle sortira prochainement, soit à la fin de ce mois ou en juin 2022.



THE GURU3D