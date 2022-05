Acer annonce un nouvel ordinateur portable Swift 3 OLED avec des processeurs Intel Core série H de 12e génération.



Acer a présenté aujourd'hui une série de nouveaux ordinateurs portables puissants dans ses gammes populaires Swift et Spin, tous équipés de processeurs Intel Core de 12e génération et de Windows 11. Le Swift 3 OLED combine un bel écran avec de puissantes performances pour les professionnels en déplacement, tandis que les Spin 5 et Spin 3 sont conçus pour les professionnels qui ont besoin d'un ordinateur portable avec des fonctionnalités multi-modes.







Le nouvel ordinateur portable Acer Swift 3 OLED (SF314-71) est équipé des derniers processeurs Intel Core série H de 12e génération, de la carte graphique Intel Iris Xe, de disques durs SSD PCIe Gen 4 et d'une mémoire LPDDR5 allant jusqu'à 16 Go. Il offre aux professionnels, aux indépendants et aux étudiants des performances puissantes pour le travail axé sur la création et les jeux. L'ordinateur portable a également été certifié par Intel Evo comme répondant à des objectifs d'expérience clés tels que le réveil instantané de la veille et offrant 10 heures d'autonomie en conditions réelles. En cas de besoin, une charge de 30 minutes permet d'obtenir plus de 4 heures d'autonomie. Léger, moderne et fin, le Swift 3 OLED est doté d'un écran OLED 16:10 WQXGA+ (2,8k) de 14 pouces avec un rapport écran/corps de 92 %, qui est certifié VESA DisplayHDR True Black 500. L'écran fournit des images plus vraies que nature, prenant en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. L'ordinateur portable est doté d'un châssis métallique en aluminium de 17,9 mm d'épaisseur, ne pèse que 1,4 kg et est équipé d'un pavé tactile OceanGlass fabriqué à partir de déchets plastiques issus de l'océan, qui offre aux utilisateurs une sensation tactile élégante semblable à celle du verre lors du défilement.







Le Swift 3 OLED est doté de la technologie Intel Wi-Fi 6E pour une connectivité ultra-rapide. Sa webcam FHD MIPI tire parti de la technologie Acer TNR (Temporal Noise Reduction) pour fournir un retour vidéo de haute qualité, même dans des conditions de faible éclairage, tandis que la technologie Acer PurifiedVoice avec AI Noise Reduction garantit que la voix de l'utilisateur est claire et nette. Son clavier rétroéclairé est doté d'une conception d'entrée d'air qui expulse 8 à 10 % de chaleur en plus qu'un clavier standard.







Acer Spin 5



L'Acer Spin 5 (SP514-51N) est un ordinateur portable convertible léger (1,3 kg) et ultra-mince (16,9 mm) doté d'un écran tactile WQXGA 16:10 (2 560 x 1 600) de 14 pouces, certifié TÜV pour une faible lumière bleue, avec un rapport écran/corps de 88 %. La conception innovante de la charnière à 360 degrés du Spin 5, avec des roulements conçus sur mesure, permet des transitions fluides entre différents modes d'utilisation : ordinateur portable, position debout, tente ou mode tablette, ce qui le rend prêt pour toutes les tâches. Le Spin 5 est conçu pour ceux qui ont besoin d'un appareil élégant et convertible avec de la puissance pour les projets créatifs.



L'Acer Spin 5 est un ordinateur portable certifié Intel Evo, doté d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération et d'une carte graphique Intel Iris Xe pour accélérer les besoins de montage. Il est équipé de 16 Go de mémoire LPDDR5 et de 1 To de stockage SSD PCIe Gen 4. Le Killer Wi-Fi 6E AX1675i permet une connectivité plus rapide aux réseaux et deux ports USB Type-C avec Thunderbolt 4 assurent un transfert de données et une alimentation rapides.



Le système de refroidissement TwinAir du Spin 5 est conçu avec l'architecture Vortex Flow d'Acer, augmentant les performances jusqu'à 75 %. Les doubles caloducs en cuivre D6 aident à maintenir une température optimale pour une expérience de performance optimale. Le stylet Acer Active Stylus rechargeable doté de la technologie Wacom AES 2.0 offre une précision inégalée avec 4 096 niveaux de pression pour une précision et un contrôle accrus. Le Spin 5 est également doté de la technologie Acer PurifedVoice avec réduction du bruit améliorée par l'IA et de la technologie DTS Audio pour garantir une qualité audio élevée lors des appels vidéo.



Acer Spin 3



Le Spin 3 (SP314-55/N), fin et convertible, est un ordinateur portable 2-en-1 à écran tactile FHD, livré avec un Acer Active Stylus connectable pour dessiner et écrire en déplacement. Il est alimenté par des processeurs Intel Core de 12e génération avec des graphiques Intel Iris Xe et des SSD PCIe, et peut être rechargé pour 4 heures d'utilisation en 30 minutes, offrant ainsi des performances et une productivité solides pour les professionnels en déplacement. L'Acer Spin 3 présente des bords étroits qui offrent un rapport écran/corps de 86 %, et pivote à 360 degrés, ce qui permet de passer sans effort de la lecture à la prise de notes ou au partage du travail. L'ordinateur portable offre une connectivité rapide avec le Wi-Fi 6 et un double port USB Type-C avec Thunderbolt 4 pour assurer un transfert de données et une alimentation rapides. Le Spin 3 est doté d'une caméra HD avec la technologie TNR d'Acer et est livré avec Acer PurifedVoice et la réduction du bruit améliorée par l'IA.



Disponibilité et Prix



- L'ordinateur portable Acer Swift 3 OLED (SF314-71) sera disponible dans la région EMEA en juillet 2022, à partir de 999 euros.

- L'ordinateur portable convertible Acer Spin 5 (SP514-51N) sera disponible dans la région EMEA en juillet 2022, à partir de 1 399 euros.

- L'ordinateur portable convertible Acer Spin 3 (SP314-55/N) sera disponible dans la région EMEA en juin 2022, à partir de 999 euros.



TECHPOWERUP