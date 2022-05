Comment installer Windows 11 sans compte Microsoft ?

Lors de l'installation de Windows 11, Microsoft empêche l'utilisation d'un compte local. Du coup, on peut être bloqué. Pourtant il existe un moyen de contourner le problème, et notre confrère Clubic vous explique comment procéder :

Windows 11 Home ne permet déjà plus de se connecter via un compte local depuis quelque temps. Et un changement introduit avec la mise à jour 22H2, qui doit très bientôt être déployée en bêta, supprime aussi cette possibilité pour les comptes Windows 11 Pro.

Heureusement, les résistants qui ne souhaitent sous aucun prétexte se connecter par l'intermédiaire d'un compte Microsoft peuvent avoir recours à des alternatives. Cela demande plus de temps, quelques manipulations, ou couper sa connexion à internet, mais des solutions existent.

Lire la suite...