Apex Legends Mobile est sorti, voici tout ce que vous devez savoir.



Est-il possible d'attraper la foudre deux fois ? Les développeurs d'Apex Legends vont certainement essayer. Respawn Entertainment vient de sortir Apex Legends Mobile et voici ce que vous devez savoir sur le jeu.







Apex Legends Mobile est sorti aujourd'hui, le 17 mai, sur les appareils Android et iOS et est gratuit. Il s'agit d'un jeu mobile autonome, il n'y a donc ni sauvegarde ni jeu croisé avec les versions PC et console d'Apex Legends. Le jeu a été spécialement conçu pour les appareils mobiles, y compris les commandes du jeu.



Le gameplay et les fonctionnalités d'Apex Legends Mobile seront globalement très familiers aux joueurs expérimentés. Cependant, il y aura des cartes, des modes et des légendes qui sont uniques au jeu mobile. Par exemple, les joueurs mobiles peuvent accéder à la nouvelle légende "Fade" au niveau 25 du Battle Pass.



Fade possède les capacités suivantes :



- Passif/Slipstream : Fade gagne une courte augmentation de vitesse de déplacement à la fin de sa glissade.

- Tactique/ Flashback : La combinaison de Fade le fait reculer dans une autre dimension et le ramène à son emplacement précédent.

- Chambre de phase : Fade lance un noyau activateur depuis son costume. L'explosion qui en résulte met en phase toutes les personnes se trouvant dans le rayon pendant quelques secondes, les rendant incapables d'infliger ou de recevoir des dégâts.







Apex Legends Mobile sera également lancé avec le mode de jeu Team Deathmatch. Il s'agit d'un mode 6v6 qui aura deux variantes : Clash et Deathmatch. Dans le mode Deathmatch, les joueurs tués réapparaîtront près de leurs coéquipiers, tandis que dans le mode Clash, les joueurs tués réapparaîtront près de leur base d'origine. Ce mode n'est pas encore disponible sur PC et console, mais il a été promis qu'il y arriverait bientôt.



Une bêta régionale limitée d'Apex Legends Mobile est disponible depuis le 7 mars 2022. Les joueurs intéressés ont pu se préinscrire au jeu et recevoir des récompenses comme le Molten Earth Epic Skin. Les critiques de ceux qui ont joué à la bêta ont été très positives. Certains ont noté que le gameplay sur mobile semble plus lent que sur ses homologues PC et console et que les contrôles sont moins fluides. Cependant, la plupart insistent sur le fait que le jeu capture globalement l'essence du jeu original Apex Legends et qu'il s'agit d'une expérience agréable.



