TECHPOWERUP nous propose le test de la : Gigabyte Z690 AORUS Tachyon.







Chaque nouvelle génération de processeurs et de chipset qui l'accompagne s'accompagne d'une variété de cartes mères pour chaque type de consommateur. Avec la sortie des processeurs Core de 12e génération d'Intel à la fin de 2021, un nouveau socket est également apparu. Le LGA 1700 est pris en charge par le chipset Z690, qui a également le privilège d'être le premier à introduire PCIe Gen 5.0 et DDR5 sur le marché grand public. Comme une horloge, Gigabyte a sorti un certain nombre de cartes mères basées sur le Z690, de l'entrée de gamme à l'ultra-premium. De la carte phare AORUS Xtreme à la série GAMING X de Gigabyte, conçue pour les petits budgets, il y a une carte mère qui sera satisfaisante à tous les prix.



En attendant qu'AMD sorte la nouvelle génération de CPU Ryzen et son propre socket, les processeurs AMD continuent d'offrir une concurrence bienvenue, même si la plateforme AM4 commence à atteindre sa fin de vie. Pour l'instant, cependant, les processeurs Core de 12e génération d'Intel sont les seuls à offrir une prise en charge native de PCIe 5.0 et de DDR5, ce qui donne à la société une longueur d'avance. Le chipset Intel Z690 a également bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion avec le passage à l'interférence DMI 4.0 à 16 GT/s, soit un doublement par rapport à la DMI 3.0 présente sur le précédent LGA 1200. Le changement le plus important est la prise en charge des modules de mémoire DDR4 ou DDR5 par le processeur, ce qui permet aux fabricants de cartes mères d'offrir une variété de configurations.







Dans notre test d'aujourd'hui, nous allons examiner la Z690 AORUS Tachyon de Gigabyte. Cette carte mère représente un marché de niche conçu pour l'overclocking extrême et les chasseurs de fréquences. Seule une poignée de cartes mères offrent des caractéristiques similaires pour ce public spécifique. Ce sont les ASUS Z690 Apex, MSI Z690 Unify-X, ASRock Z690 AQUA OC, et EVGA Z690 Dark comme concurrents directs.



Gigabyte utilise la convention de dénomination Aorus pour désigner sa gamme de cartes mères Intel et AMD orientée vers le jeu. Ces cartes mères AORUS Z690 se déclinent en plusieurs modèles : Pro, Ultra, Elite, Tachyon, Master et Xtreme, dont les caractéristiques et les prix suggérés se chevauchent. La Z690 AORUS Tachyon est conçue pour l'overclocking, et ses caractéristiques spécifiques ont été conçues dans l'optique d'un banc d'essai ouvert. Avec ses quinze étages de puissance de 105 A, ses points de tension physiques, ses boutons OC, ses commutateurs DIP et sa connectivité PS/2 pour les périphériques existants, elle est prête à battre des records de performances dans l'azote liquide.



