Phanteks annonce un bloc GPU pour les cartes MSI SUPRIM (X)/GAMING (X) TRIO RTX 3090 Ti.



Phanteks annonce le nouveau Glacier G3090Ti MSI Water Block Bundle contenant le bloc d'eau et la plaque arrière conçus pour les cartes MSI SUPRIM (X) / GAMING (X) TRIO RTX 3090Ti récemment lancées. Avec les cartes les plus puissantes de la gamme MSI GeForce RTX 30, notre nouveau bloc d'eau peut fournir un excellent refroidissement et atteindre des performances de pointe. Avec une consommation d'énergie accrue et l'emplacement de la puce mémoire à l'avant sur le nouveau design de la RTX 3090Ti, le water block Glacier G3090Ti MSI sera un grand avantage pour apporter un refroidissement sans précédent aux nouvelles cartes MSI SUPRIM (X) / GAMING (X) TRIO RTX 3090Ti.











Comme tous les blocs d'eau Glacier, le bloc d'eau utilisera des matériaux haut de gamme tels qu'une base en cuivre nickelé, un dessus en acrylique transparent, des plaques de couverture en aluminium noir ou chromé, et des joints toriques en VITON de qualité industrielle pour garantir la meilleure fiabilité et longévité. Le bloc d'eau est livré avec un éclairage D-RGB intégré qui complète parfaitement votre construction et peut être synchronisé avec les accessoires D-RGB de Phanteks et les cartes mères équipées A-RGB.











Le Glacier G3090Ti MSI Water Block Bundle comprend également la plaque arrière en aluminium découpée par CNC avec des tampons thermiques pour refroidir davantage les composants PCB de la RTX 3090Ti. La plaque arrière est assortie à la finition de surface anodisée noire ou nickelée des blocs. Le Glacier G3090Ti MSI Water Block Bundle sera disponible en noir anodisé et en chrome.



Disponibilité et Prix



Le pack groupé MSI Glacier G3090Ti de Phanteks sera disponible à la vente à la fin du mois de mai 2022.



- Glacier G3090Ti MSI Bundle Pack Noir : 229.99 euros,

- Glacier G3090Ti MSI Bundle Pack Chrome : 249.99 euros.



TECHPOWERUP