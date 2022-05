Le refroidisseur de la NVIDIA RTX 4090 "Ada" Founders Edition est visible, il conserve le design à double flux axial.



Dans ce qui est un signe que le lancement de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 "Ada Lovelace" en juillet 2022 est sur la bonne voie, les premières photos d'espionnage de son refroidisseur Founders Edition ont fait surface sur les forums de ChipHell. Le refroidisseur semble être une évolution de l'architecture de refroidissement Dual-Axial Flow-Through que NVIDIA a lancé avec les cartes RTX 30-series "Ampere" Founders Edition, où l'air est aspiré d'un côté de la carte, circule à travers la solution de refroidissement qui est une série d'ailettes en aluminium embrochées par une série de caloducs, et est ventilé par l'arrière de la carte, avec un deuxième ventilateur en configuration "pull".







A première vue, les ailettes en aluminium du refroidisseur RTX 4090 Founders Edition semblent avoir une finition mate gris foncé, ce qui pourrait indiquer une forme de traitement de surface en céramique qui améliore la dissipation de la chaleur, tandis que la base du refroidisseur, qui est le principal contact avec le GPU et les puces mémoire, semble être une plaque de chambre à vapeur avec une surface en cuivre nickelé. D'après l'emplacement et la taille des coussinets thermiques pour les puces mémoire, nous supposons que le GPU est entouré de 10 puces mémoire, ce qui pourrait indiquer une interface mémoire de 320 bits, faisant de cette carte un successeur possible de la RTX 3080 originale. Le refroidisseur lui-même est plus de 2 fentes d'épaisseur, et semble être aussi épais que le refroidisseur RTX 3090 FE.



VIDEOCARDZ