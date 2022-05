AGON by AOC lance le moniteur AGON PRO AG274QZM.



AGON by AOC - l'une des plus grandes marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - annonce l'AGON PRO AG274QZM de 27 pouces (68,58 cm), un moniteur de jeu ultra-rapide de 240 Hz avec une résolution QHD et un panneau IPS MiniLED à couper le souffle. L'AG274QZM associe magnifiquement les couleurs vives et précises de l'écran IPS à un rétroéclairage MiniLED comportant 576 zones de gradation. Cela permet au moniteur d'obtenir la certification DisplayHDR 1000 de haut niveau avec une luminosité de pointe de 1200 nits, affichant des noirs profonds et une lumière du soleil éclatante dans la même image, tout en offrant un véritable jeu à grande vitesse (1 ms GtG) sans les compromis que les joueurs compétitifs recherchent.











AGON PRO AG274QZM est le nouveau membre de la famille AGON PRO destiné aux légendes de la communauté des joueurs : les joueurs pro-compétitifs et les passionnés d'esports. Partageant le savoir-faire exquis de sa famille, l'AGON PRO AG274QZM présente une forme primée (prix du design red dot) et un support ergonomique robuste. Le support, avec gestion intégrée des câbles, offre des réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation pour des sessions de jeu saines et confortables.







L'écran IPS 27" sans cadre sur trois côtés, avec 1,07 milliard de couleurs, offre une résolution QHD (2560x1440) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, la meilleure combinaison de caractéristiques pour les jeux compétitifs haut de gamme d'aujourd'hui. La résolution QHD permet aux GPU actuels d'atteindre à la fois une haute fidélité et un taux de rafraîchissement élevé. D'autre part, le taux de rafraîchissement de 240 Hz représente aujourd'hui le nouveau niveau de base pour les joueurs de FPS compétitifs, qui ont longtemps été habitués à des taux de rafraîchissement de 144 Hz et plus. Avec un véritable temps de réponse GtG de 1 ms, les actions rapides sur le moniteur apparaissent fluides et pratiquement sans images fantômes. Grâce à la compatibilité Nvidia G-Sync intégrée, les déchirures et les bégaiements sont éliminés en utilisant une fréquence de rafraîchissement variable.







La principale caractéristique du compétitif AG274QZM est son rétroéclairage MiniLED avec 576 zones de gradation individuelles. En allumant le rétroéclairage sur une petite partie seulement de la dalle, le moniteur peut atteindre une luminosité de 1200 nits pour afficher des éléments visuels lumineux tels que la lumière du soleil, le feu, etc. tout en affichant des ombres profondes et sombres. Cette gamme dynamique élevée augmente considérablement le taux de contraste perçu et offre une expérience de jeu riche, vivante et immersive. Avec le bouclier d'écran inclus, l'écran peut surmonter les défis tels que la lumière ambiante vive ou les réflexions des lumières de scène/de remplissage, augmentant encore plus le contraste perçu. Certifié VESA DisplayHDR 1000, l'AG274QZM offre une véritable expérience HDR, associée à une fréquence de rafraîchissement rapide et à une résolution QHD nette.



En outre, l'AG274QZM est idéal pour les joueurs qui travaillent également à domicile ou utilisent leur PC pour la création de contenu. Ce moniteur polyvalent offre une connectivité USB-C, avec une alimentation de 65 W pour charger et alimenter les ordinateurs portables connectés. Avec 4x ports USB 3.2, le moniteur peut faire office de dock pour connecter des périphériques supplémentaires tels que le clavier, la souris, etc. Grâce à un commutateur KVM intégré, les utilisateurs peuvent passer d'une source à l'autre (par exemple, un PC de jeu et un PC de travail ou de streaming) tout en utilisant le même ensemble clavier-souris.



Pour personnaliser le moniteur en fonction de la configuration du bureau de l'utilisateur, l'AG274QZM est doté de lumières Light FX RGB à l'arrière, qui peuvent être synchronisées avec d'autres équipements AGON by AOC. Un projecteur de logo projette également le logo AGON sur le bureau pour plus d'élégance. Le contrôleur QuickSwitch en forme de palet inclus permet de régler les paramètres OSD en un clin d'œil, tandis qu'il peut également être contrôlé via le joystick ou le logiciel G-Menu.



Disponibilité et Prix



L'AGON PRO AG274QZM sera disponible à partir de juin 2022. Le prix sera de : 1 184.90 euros.



TECHPOWERUP