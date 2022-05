Les APU AMD Ryzen 7000 "Phoenix" avec graphisme RDNA3 seront dotés d'un grand V-Cache 3D.



La nouvelle génération de processeurs mobiles "Phoenix" de la série Ryzen 7000 d'AMD fait fureur ces jours-ci. Prévues pour 2023, ces puces sont dotées d'un puissant iGPU basé sur l'architecture graphique RDNA3, dont les performances rivaliseraient avec celles d'un GPU GeForce RTX 3060 pour ordinateur portable, un GPU discret très populaire dans le segment des performances. De plus, AMD s'attaque également à Intel dans le domaine du nombre de cœurs de CPU, en dotant le "Phoenix" d'un grand nombre de cœurs de CPU "Zen 4". L'ingrédient secret de ce combo, cependant, est un grand cache.







AMD a utilisé de grands caches à bon escient sur ses processeurs "Zen 3", tels que le Ryzen 7 5800X3D, où ils sont appelés 3D Vertical Cache (3D V-cache), ainsi que sur ses GPU discrets Radeon RX 6000, où ils sont appelés Infinity Cache. La seule différence connue entre les deux est que le second est entièrement sur puce, tandis que le premier est empilé sur la propriété intellectuelle existante du silicium. Il est maintenant rapporté que "Phoenix" sera effectivement doté d'un V-cache 3D empilé.



Sa fonction exacte n'est pas connue, à savoir s'il sert de cache de dernier niveau pour le CPU ou l'iGPU. L'architecture APU d'AMD diffère des processeurs d'Intel qui ont des iGPU. Sur les puces Intel, le cache L3 sert de place pour l'ensemble du SoC, chaque bloc IP contribuant à une tranche de cache L3 qui constitue un cache fonctionnellement contigu que tous les blocs IP peuvent adresser de manière égale sur le Ring Bus. Sur les APU AMD tels que "Cezanne" ou "Rembrandt", le cache L3 fait partie du CCX (complexe des cœurs du CPU) et sert exclusivement de cache de dernier niveau pour les cœurs du CPU. L'iGPU possède son propre LLC et l'interconnexion Infinity Fabric est l'éther qui relie tous les blocs IP sur le silicium.



La direction évidente du développement des futurs APU pourrait être une unification du cache de dernier niveau pour le CCX et l'iGPU, à condition que le cache soit suffisamment grand pour la fonction - et cela peut être accompli par un cache empilé. Un GPU RDNA2 dont les performances rivalisent avec celles du GPU RTX 3060 pour ordinateur portable, le Radeon RX 6650M XT, basé sur le silicium "Navi 23", possède 32 Mo de cache Infinity. Cela signifie qu'avec une gestion intelligente de la mémoire cache, une taille LLC de l'ordre de 64 Mo pourrait être réalisable pour l'APU.



