CHERRY, le spécialiste allemand des périphériques d'entrée informatiques, présente son portefeuille de produits récompensés par l'écolabel « Blauer Engel » et ses avantages.



A propos du « Blauer Engel »

Le « Blauer Engel » est le label écologique le plus connu en Allemagne et sa création remonte à 1978 (une première mondiale). C’est le label environnemental de référence du gouvernement allemand. Il garantit que les produits répondent à des normes strictes en termes de propriétés environnementales, sanitaires et d'utilisation. Cela signifie que les produits certifiés « Blauer Engel » sont plus respectueux de l'environnement que les autres produits comparables.



CHERRY et le « Blauer Engel »

Nous sommes ravis que les claviers CHERRY soient conformes à ces exigences depuis 1994. Le « Blauer Engel » est un outil précieux, aussi bien pour les consommateurs que pour les marchés publics ou le commerce B2B. C’est un critère de choix important pour un achat respectueux de l'environnement. » a déclaré RA Henning Scholtz, responsable des affaires environnementales chez RAL gGmbH. Depuis des années, CHERRY offre cet avantage décisif aux consommateurs, aux marchés publics et au secteur B2B et continuera à suivre cet écolabel dans le futur.



CHERRY - Une marque récompensée

CHERRY annonce avec fierté que tous les membres de la famille STREAM (5 produits au total), portent le label « Blauer Engel ». En plus des claviers filaires full-size, cette gamme compte également des modèles sans fil, rechargeables et TKL.

Mais l'écolabel est également bien représenté dans le secteur de la sécurité, avec par ex. le modèle CHERRY SECURE BOARD 1.0 avec lecteur de cartes intégré et transmission cryptée. Retrouvez les 9 produits CHERRY qui ont reçu l'écolabel en cliquant sur ce lien : « Blauer Engel »



Des critères stricts

Chaque groupe de produits doit répondre à différents critères pour obtenir l’écolabel « Blauer Engel ». Dans le cas des claviers CHERRY, ces critères sont : le choix des matériaux, la durabilité et la réparabilité du produit. Chaque détail dans la fabrication de nos produits certifiés « Blauer Engel » est étudié pour que la production soit peu énergivore et que les produits puissent être presque entièrement recyclés. Un jury indépendant, nommé par le ministre fédéral allemand de l'Environnement et composé de représentants de divers secteurs de la société, revoit ces exigences tous les 3 à 4 ans, les actualise et les adapte en fonction des nouveaux procédés de fabrication. De cette manière, le développement de nouveaux produits dans le plus grand respect de l'environnement est assuré.





« Blauer Engel » - L'explication dans le CHERRY Lab

Notre Product Manager Stefanie Mayer vous explique dans la dernière vidéo du CHERRY Lab les avantages des produits certifiés « Blauer Engel » et pourquoi ils sont si particulièrement convaincants.



CHERRY : Environnement et durabilité avec le label de qualité « Blauer Engel »

Le label écologique « Blauer Engel » est un critère de choix important en matière d'achat respectueux de l'environnement.

CHERRY a été le premier fabricant de claviers à recevoir cet écolabel en 1994.

En Allemagne, seuls deux fabricants de claviers ont des produits certifiés « Blauer Engel ». Et CHERRY propose actuellement le plus grand portefeuille de produits certifiés (9 au total).