Les sorties Netflix de la semaine #83.







Love, Death & Robots – Volume 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Créatures terrifiantes, méchantes surprises et comédie noire convergent dans cette anthologie d’animation pour adultes présentée par Tim Miller et David Fincher.



Qui a tué Sara ? – saison 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Bien décidé à se venger et à prouver son innocence dans le meurtre de sa sœur, Alex entreprend d’exhumer bien plus que le véritable coupable du crime.



Toscana



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Lorsqu’un chef danois se rend en Toscane pour vendre la propriété de son père, sa rencontre avec une femme du coin l’incite à repenser sa vision de la vie et de l’amour.



Voici la liste complète des sorties :



- La familia perfecta,

- Toscana,

- Cyber Hell : le réseau de l’horreur (doc),

- Un accord parfait,

- Baby Boss : Retour au berceau,

- Censuré par le meurtre : José Luis Cabezas (doc),

- Le Système G ou l’art de gouverner (doc),

- Fuck l’amour, toujours !,

- Océan d’amour,

- Ghost in the Shell : SAC_2045 – saison 2,

- The Future Diary (saison 2- 4 épisodes, puis 2 à 3 épisodes par semaine),

- Qui a tué Sara ? (saison 3),,

- Histoires d’amour et d’autisme : États-Unis (série doc)

- Insiders (saison 2 – 3 épisodes, puis 4 épisodes la semaine suivante),

- Love, Death & Robots Volume 3,

- Entrevias,

- Our blues.



