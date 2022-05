NVIDIA GeForce RTX 4090 Deux fois plus rapide que la RTX 3090, avec 16128 cœurs CUDA et un TDP de 450 W.



La nouvelle génération de cartes graphiques GeForce RTX 40 de NVIDIA, dont le nom de code est Ada Lovelace, s'annonce comme une gamme de cartes graphiques puissantes. On peut s'attendre à un lancement mi-juillet des nouvelles offres de jeux de NVIDIA, où les clients peuvent s'attendre à des performances impressionnantes. Selon une fuite matérielle fiable, kopite7kimi, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 sera dotée du SKU GPU AD102-300. Ce modèle est équipé de 126 multiprocesseurs de streaming (SMs), ce qui porte le nombre total de cœurs FP32 CUDA à 16128. Comparé au GPU AD102 complet avec 144 SMs, cela nous amène à penser qu'il y aura un modèle RTX 4090 Ti qui suivra plus tard également.







Associée à 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps, la carte graphique RTX 4090 a un TDP de 450 Watts. Si ce chiffre peut sembler très gourmand en énergie, il faut garder à l'esprit que l'amélioration des performances visée par rapport au modèle RTX 3090 précédent devrait être multipliée par deux. Associée au nouveau nœud N4 de TSMC et à la nouvelle architecture, l'augmentation des performances devrait se faire au prix d'un TDP plus élevé. Ces affirmations doivent encore être validées par des benchmarks réels de médias techniques indépendants, alors prenez toutes ces informations avec un grain de sel et attendez les revues de TechPowerUp une fois que la carte sera arrivée.



VIDEOCARDZ