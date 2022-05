La mise à jour de Windows 11 fait planter des applications et fige les PC avec des erreurs BSOD.



Le 10 mai dernier, les mises à jour "patch Tuesday" pour Windows ont commencé à être diffusées. Malheureusement, comme c'est presque toujours le cas, les problèmes s'accumulent.







Bien entendu, le premier problème que les gens ont commencé à signaler concernait les serveurs qui utilisent Kerberos et les contrôleurs de domaine sur les éditions serveur. Ce problème, bien sûr, n'affecte pas vraiment la plupart des utilisateurs privés. Cependant, les utilisateurs qui ont obtenu le correctif KB5013943 pour les éditions à usage personnel de Windows 11 ont commencé à signaler des plantages d'écran bleu.







Un écran bleu pour Windows est une "erreur d'arrêt", c'est-à-dire une opération qui est déclenchée lorsque le système d'exploitation demande au système d'arrêter toute action afin d'éviter d'endommager le système d'exploitation ou les données. Ces erreurs peuvent être un véritable casse-tête si vous essayez de travailler et que tout s'arrête, car vous risquez de perdre votre travail. Mais au moins, votre système est "sûr". Si vous voulez en savoir plus, l'ancien ingénieur de Microsoft Dave Plummer a réalisé une petite vidéo YouTube qui explique ce qu'ils sont, pourquoi ils existent et pourquoi ils sont bleus.



Sophos, un fournisseur de logiciels de sécurité et d'antivirus, a été l'une des premières entreprises à signaler l'écran bleu de la mort (BSoD) que rencontrent actuellement les utilisateurs. Elle a souligné que le problème est lié à un pilote souvent utilisé par son logiciel antivirus (et probablement par les solutions AV d'autres fournisseurs). Heureusement pour les utilisateurs de Sophos, l'entreprise a publié des options de contournement et a même mis à jour ses propres logiciels et pilotes qui devraient empêcher ou contourner ce problème.







Les solutions de contournement sont celles attendues par tous ceux qui ont eu affaire à ce genre de problèmes. L'une des options consiste à suspendre les mises à jour et à ne pas autoriser la mise à jour jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle mise à jour de Windows ou du logiciel. Une autre option consiste à renommer le pilote référencé, bien que cette solution soit potentiellement plus dangereuse. Bien entendu, si vous avez déjà la mise à jour, démarrez en mode sans échec, désinstallez la mise à jour, puis mettez les mises à jour en pause.



D'autres patch Tuesday récents ont fait un effort pour réduire les écrans bleus liés au moins à DirectX. Cet écran bleu particulier n'est pas lié à DirectX ou aux graphiques, cependant. Peut-être verrons-nous à l'avenir une réduction des écrans bleus à d'autres endroits de la part de Microsoft. Quoi qu'il en soit, si vous rencontrez des problèmes, exécutez simplement les mises à jour de votre logiciel ou reportez la mise à jour, pour le moment.



