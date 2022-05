Le CPU AMD Zen 4 avec Boost à 5,2 GHz et iGPU RDNA 2 fait surface.



Le prochain processeur Ryzen 7000 (Raphael) d'AMD est exposé. Sur Twitter, Petykemano a découvert la puce 5 nm inconnue dans la base de données OpenBenchmarking.



Le processeur Ryzen 7000 possède huit cœurs Zen 4 avec multithreading simultané (100-000000666-20 Y) (SMT). Une puce Zen 4 avec une identification similaire a été vue en janvier. La partie à huit cœurs et 16 threads devrait être le Ryzen 7 7800X, le successeur du populaire Ryzen 7 5800X. Pour Halo Infinite, AMD a annoncé un processeur Ryzen 7000 avec un taux de boost de tous les cœurs supérieur à 5 GHz.







Le processeur Zen 4 d'OpenBenchmarking est un prototype d'ingénierie, mais son horloge d'accélération de 5,21 GHz est exceptionnelle. Il surpasse toutes les autres puces AMD actuellement disponibles. Par exemple, le Ryzen 9 5950X plafonne à 4,9 GHz, alors que le Ryzen 7 5800X plafonne à 4,7 GHz. Raphael montre également ce qu'AMD peut faire avec Zen 4 sur la technologie 5nm de TSMC. Selon le fondeur taïwanais, le nœud N5 est 30 % plus économe en énergie ou 15 % plus rapide que le nœud 7nm utilisé pour la série Ryzen 5000 (Vermeer) actuelle d'AMD.



Les processeurs Ryzen de prochaine génération d'AMD pourraient inclure des graphiques intégrés, notamment des graphiques RDNA 2. Le processeur Zen 4 contient un moteur graphique baptisé "GFX1036" qui tourne entre 1 000 et 2 000 MHz. La vitesse d'horloge semble raisonnable, avec un potentiel d'amélioration. Le Radeon 680M utilisé dans le Ryzen 6000 atteint 2 400 MHz.







Le moteur graphique RDNA 2 d'AMD est utilisé dans les cartes graphiques de la série Radeon RX 6000 (Big Navi) et les processeurs Ryzen 6000 (Rembrandt). Le GFX1036 appartient clairement à la famille RDNA 2. AMD vient d'ajouter les blocs IP graphiques GFX1036 et GFX1037 au pilote Linux RadeonSI, selon Phoronix. Les processeurs APU Van Gogh, Navi 24 (gobie beige) et Rembrandt (carpe jaune) d'AMD reçoivent le même traitement. Splinter-RPL (WS22427N000 BIOS) pourrait être le nom de code de la plateforme AM5 de référence. Malheureusement, l'article ne mentionne que 16 Go. Selon diverses sources, la plate-forme AM5 ne prendra en charge que la mémoire DDR5, ce qui en fait une plate-forme haut de gamme compte tenu du coût élevé des premiers kits de mémoire DDR5. Avec ses processeurs Alder Lake de 12e génération, Intel permet aux utilisateurs de choisir entre DDR4 et DDR5.



La récente feuille de route d'AMD annonce la sortie du Ryzen 7000 pour la fin de l'année. Mais le pendant mobile de Raphael, Dragon Range, n'arrivera pas avant 2023.



THE GURU3D