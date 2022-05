NVIDIA publie la mise à jour de sécurité 473.47 WHQL pour les GPU Kepler.



Il y a dix ans, en 2012, NVIDIA a présenté sa série de cartes graphiques Kepler basée sur le nœud TSMC 28 nm. L'architecture est supportée depuis un certain temps maintenant par les pilotes de NVIDIA, et la dernière série à porter le support était la classe de pilotes 470. Aujourd'hui, NVIDIA a publié une mise à jour de sécurité sous la forme d'un pilote 473.47 WHQL qui apporte des correctifs à diverses vulnérabilités CVE pouvant entraîner des dénis de service, la divulgation d'informations ou la falsification de données. Cette version du pilote n'a pas de problèmes fixes et n'apporte pas de fonctionnalités supplémentaires, à l'exception de la correction des vulnérabilités.



Avec des CVEs classées de 4.1 à 8.5, NVIDIA a corrigé les principaux problèmes des utilisateurs de GPU Kepler. Avec un risque élevé d'exécution de code, de déni de service, d'escalade de privilèges, de divulgation d'informations et de falsification de données, le pilote WHQL 473.47 est une nouvelle étape dans le support de l'architecture Kepler jusqu'en 2024, date à laquelle NVIDIA prévoit d'abandonner le support de cette architecture. Les cartes supportées sont les GT 600, GT 700, GTX 600, GTX 700, Titan, Titan Black, et Titan Z.







Les pilotes mis à jour sont disponibles pour installation sur le site web de NVIDIA et pour les utilisateurs du logiciel NVCleanstall de TechPowerUp.



TECHPOWERUP