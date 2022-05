ASUS lance le GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10 Go GDDR6X.



Il y a une semaine à peine, les premières photos de la carte ASUS x Noctua GeForce RTX 3080 apparaissaient sur le web et maintenant la carte a été officiellement annoncée comme étant la ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10 GB GDDR6X. La carte aura un mode OC et un mode Gaming avec des horloges de boost différentes, où le mode Gaming permet au GPU de booster jusqu'à 1785 MHz et le mode OC va plus loin jusqu'à 1815 MHz. La mémoire reste à l'horloge de base et utilise une mémoire GDDR6X à 19 Gbps.



















ASUS affirme qu'il s'agit de la carte la plus silencieuse de sa catégorie, mais ne mentionne aucun niveau sonore réel, bien que la carte soit livrée avec un mode d'arrêt du ventilateur à 0 dB. Il convient de noter que la carte occupe un emplacement 4.1 et qu'à ce titre, elle peut ne pas convenir à tous les modèles.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Aucun prix officiel n'a été communiqué.



TECHPOWERUP