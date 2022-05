MSI lance un ordinateur portable de jeu Full HD de 15,6 pouces avec GeForce RTX 3050.



MSI a dévoilé le PC portable Full HD GF63-10UC-3100 de 15,6 pouces équipé du GPU GeForce RTX 3050. Il s'agit d'un modèle à bas prix et à hautes performances équipé d'un GPU GeForce RTX 3050 et proposé au prix de 749 euros.







Un panneau non éblouissant avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz est utilisé pour l'écran à cristaux liquides. En outre, le processeur est un Core i5-10500H avec six cœurs et douze threads. Les autres chipsets sont des Intel HM470, la mémoire est de 8 Go DDR4 et le stockage est un SSD NVMe M.2 de 512 Go. Le réseau prend en charge le LAN Gigabit, le LAN sans fil IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax et le Bluetooth 5.1. Le clavier est doté d'un éclairage intégré à couleur unique.







L'interface se compose de USB3.2 Gen.1 Type-Ax1, USB3.2 Gen.1 Type-Ax3, HDMIx1, sortie casque x1, entrée microphone x1, etc. La batterie lithium-ion est de 51Wh/3 cellules/4,500mAh, et la durée maximale de conduite continue est de 7 heures. Les dimensions extérieures sont de 359 mm de largeur, 254 mm de profondeur, 21,7 mm de hauteur et un poids de 1,86 kg. Le système d'exploitation est Windows 11 Home.







Pas de date pour le moment.



THE GURU3D