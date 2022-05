EKWB présente les waterblocks pour CPU EK-Quantum Lignum Edition pour LGA 1700 et AMD AM4.



EKWB présente quatre nouveaux waterblocks pour CPU de la série Lignum pour les sockets Intel LGA 1700 et AMD AM4. Les nouveaux blocs d'eau Lignum Edition EK-Quantum Velocity² et EK-Quantum Magnitude mettent à jour la ligne Lignum d'EKWB pour supporter les dernières plateformes Intel et AMD. Comme les blocs d'eau précédents de la ligne EK Lignum, les nouveaux blocs d'eau utilisent également du bois de noyer. La ligne de produits de refroidissement par eau EK Lignum Line a été initialement lancée en 2019.







EK-Quantum Velocity² Lignum Edition - Noyer - Pour les sockets AMD AM4 et Intel LGA 1700



Le Velocity² intègre un moteur de refroidissement par bloc d'eau pour CPU de nouvelle génération, spécifique à chaque socket. Une combinaison de la pression de montage et de la géométrie de la plaque froide, adaptée à l'IHS et à la disposition de la matrice de chaque plateforme CPU spécifique, est utilisée pour obtenir une faible restriction du flux hydraulique et des performances élevées. La plaque froide tournée au tour est fabriquée avec précision pour couvrir efficacement l'IHS et exercer une pression optimale sur la zone de la matrice.



EK-Quantum Velocity² a été redessiné à l'intérieur et à l'extérieur. Un nouveau système de montage EK-Exact Mount, en attente de brevet, a été développé dans le cadre de la recherche d'un mécanisme de montage facile à utiliser et esthétique. Il se compose de seulement trois pièces : la plaque arrière, les vis de montage et le bloc d'eau lui-même. Il est vissé par l'arrière, ce qui permet d'obtenir une esthétique frontale nette et sans faille, sans qu'aucune vis ne vienne perturber l'harmonie de la forme.



EK-Quantum Magnitude Lignum Edition - Noyer - Pour AMD AM4 et Intel LGA 1700 Sockets



EK-Quantum Magnitude a reçu le prestigieux prix iF Design pour son approche audacieuse et différente du mécanisme de montage du water block du CPU. Différencié de toute structure de montage d'un bloc d'eau qui est généralement une plaque noire et banale, le design accentue un cadre tridimensionnel intégré en forme de X ou de H avec des finitions de qualité supérieure qui maintient fermement le corps principal en place, tandis que les vis sont transformées en détails de conception sophistiqués.



Des techniques de fabrication spécialisées ont été déployées pour créer ce produit véritablement unique. Pas un seul composant de Magnitude n'a été fabriqué à l'aide de techniques de production de masse. Au contraire, chaque pièce a été usinée séparément par CNC à partir d'un matériau solide. Au cœur de Magnitude se trouve l'insert en laiton massif usiné par CNC. Ce composant a permis d'agrandir considérablement et d'optimiser le moteur de refroidissement.



Par rapport aux précédentes générations de blocs à eau, le réseau d'ailettes présente une surface 50 % plus grande, le tout dans un encombrement réduit pour assurer une compatibilité maximale. La plaque froide en cuivre utilise des microcanaux de 0,40 mm de large et des microfins de 0,26 mm d'épaisseur pour maximiser le transfert thermique avec une restriction minimale du flux.



Compatibilité



Les waterblocks pour CPU des séries Velocity² et Magnitude d'EK-Quantum sont spécifiques au socket, compatibles uniquement avec le socket Intel LGA 1700 ou AMD AM4.



Disponibilité et Prix



Les nouveaux waterblocks pour CPU EK-Quantum Velocity² et Magnitude Lignum Edition sont maintenant disponibles en pré-commande sur la boutique en ligne EK.



- EK-Quantum Magnitude – 1700 Lignum Edition – Walnut : 299.90 euros, Cliquez ICI.

- EK-Quantum Magnitude – AM4 Lignum Edition – Walnut : 299.90 euros, Cliquez ICI.

- EK-Quantum Velocity² – 1700 Lignum Edition – Walnut : 219.90 euros, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Velocity² – AM4 Lignum Edition – Walnut : 219.90 euros, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Magnitude Accent – Walnut : 44.90 euros, Cliquez ICI.



VORTEZ