La FidelityFX Super Resolution 2.0 disponible dans les drivers AMD 22.10.

En début de semaine, AMD publiait les drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.5.1 WHQL pour les nouveaux GPU Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6950 XT mais pas seulement puisqu'un pilote expérimental nommé AMD Software Preview Driver May 2022 était mise en ligne simultanément.







D'après les notes de version, cette preview de mai 2022 ajoute notamment une barre de réglage de la netteté pour la fonction Radeon Super Resolution (RSR), des optimisations pour les jeux DirectX 11 ou encore de meilleures performances du Smart Access Memory (SAM) avec certains jeux. Nous remarquions au passage que ce pilote est basé sur la toute nouvelle branche 22.10 du pilote graphique AMD contre la branche 21.50 pour les pilotes précédents. Nous émettions alors l'hypothèse que ces drivers puissent déjà supporter la technologie open source FidelityFX Super Resolution 2.0 justement annoncée par AMD pour le second trimestre 2022.



Bingo ! AMD vient de publier un article sur son blog affirmant que la technologie FSR 2.0 est immédiatement utilisable avec le jeu DEATHLOOP grâce à sa grosse mise à jour Game Update 3 du 12 mai 2022. Assez étrangement, AMD n'est pas très prolixe sur le sujet mais confirme bien dans les notes de bas de page que le FSR 2.0 est supporté par ces drivers 22.10.



Pour rappel, la technologie AMD FidelityFX Super Resolution permet d'améliorer considérablement les performances d'un certain nombre de jeux tout en offrant une qualité d'image comparable à la résolution native un peu comme le propose NVIDIA avec le Deep Learning Super-Sampling (DLSS). L'inconvénient de ces technologies vient de la nécessité pour les développeurs de jeux de les prendre en charge dès le départ ou après coup avec un patch. La fonction Radeon Super Resolution (RSR) qui vise également à obtenir des gains de performances en réduisant la résolution de départ fonctionne, elle, entièrement au niveau du pilote ce qui lui permet de supporter quasiment tous les jeux du marché mais avec des résultats moindres.



D'après AMD, le FidelityFX Super Resolution 2.0 se concentre principalement sur l'amélioration de la qualité d'image par rapport à la première édition de cette technologie. FSR 2.0 utilise pour cela une mise à l'échelle temporelle et un anti-aliasing optimisé. Problème, pour supporter FSR 2.0, les jeux supportant déjà FSR 1.0 doivent à nouveau être mis à jour par les studios...



DEATHLOOP est donc le premier jeu à supporter le FidelityFX Super Resolution 2.0. Si les gains de DEATHLOOP en terme de performances devraient être assez similaires à ceux obtenus avec FSR 1.0 voire légèrement supérieurs, en revanche, AMD annonce que la qualité d'image de DEATHLOOP a été fortement améliorée ce qui est quand même difficile à évaluer avec de simples prises d'écran et qu'il conviendra donc de confirmer dans la pratique.



A titre d'exemple, sur la configuration de test d'AMD, avec le FSR 2.0 désactivé DEATHLOOP fonctionne en 1440p à 68 FPS sur le GPU Radeon RX 6650 XT. Avec le FSR 2.0, les performances montent par contre à 94 FPS (+38 %), 102 FPS (+ 50 %) voire 111 FPS (+ 60 %) respectivement en mode Quality, Balanced ou Performance. Avec le Ray Tracing (RT), les gains de performances sont encore plus spectaculaires et peuvent atteindre 120 %. Idem en 4K pour le GPU Radeon RX 6750 XT avec des améliorations pouvant atteindre 90 % sans RT et même 150 % avec RT !



Tous les GPU AMD depuis Polaris sont compatibles FSR 2.0



Du côté de la compatibilité matérielle, tout comme FSR 1.0, tous les GPU AMD depuis la famille Polaris (Radeon RX 400 Series) sont compatibles avec FSR 2.0. AMD précise toutefois que l'algorithme temporel est beaucoup plus gourmand en ressources graphiques que la mise à l'échelle spatiale de FSR 1.0. Le résultat sera donc moins convaincant avec un ancien GPU mais les différents modes de fonctionnement du FidelityFX Super Resolution (Quality, Balanced, Performance) et le choix d'une résolution cible adaptée permettront quand même d'y trouver son compte.



Beaucoup d'autres jeux bientôt compatibles FSR 2.0



Outre DEATHLOOP, une dizaine d'autres jeux supporteront prochainement la fonction FidelityFX Super Resolution 2.0 :



- Asterigos,

- Delysium,

- EVE Online,

- Farming Simulator 22,

- Forspoken,

- Grounded,

- Microsoft Flight Simulator,

- NiShuiHan,

- Overprime,

- Perfect World Remake,

- Swordsman Remake,

- Unknown 9 : Awakening.



Pour le moment, FSR 2.0 fonctionne uniquement avec les jeux basés sur DirectX 12. La compatibilité avec l'API Vulkan viendra plus tard tout comme le code source FSR 2.0 qui sera prochainement disponible dans le SDK GPUOpen.



- AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 First Look in DEATHLOOP : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Drivers AMD Software Preview Driver May 2022 22.10.01.03 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



