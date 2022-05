Turtle Beach lance le casque de conversation sans fil Recon Air.



Turtle Beach Corporation a dévoilé aujourd'hui le tout nouveau casque de conversation sans fil Turtle Beach Recon Air, qui est désormais disponible chez les détaillants participants du monde entier. Le Recon Air est conçu pour les joueurs qui disposent d'un système de divertissement à domicile pour l'audio des jeux et qui ont besoin d'un casque pour entendre et parler aux autres joueurs. Il est également parfait pour tous ceux qui souhaitent un casque de chat sans fil Bluetooth élégant pouvant être utilisé pour la conférence audio et vidéo et pour une variété de besoins quotidiens.







Le Recon Air de Turtle Beach offre un chat entrant et sortant de haute qualité avec les amis et les coéquipiers et constitue un outil idéal pour féliciter l'autre équipe pour sa défaite épique. Le microphone du Recon Air est réglé pour les jeux afin de capter les conversations vocales de manière claire et nette, et il est également antibruit pour minimiser les distractions de fond. Une batterie rechargeable de 10 heures alimente le casque tout au long de la journée, tandis qu'un crochet d'oreille réversible et des embouts d'oreille interchangeables assurent le confort. Le casque Conçu pour Xbox Recon Air offre un chat d'une grande clarté sur les Xbox Series X|S et Xbox One, et il existe également une version pour PS5 et PS4. Les deux modèles sont également compatibles avec les PC Windows, Mac et les appareils mobiles iOS et Android compatibles Bluetooth.







" Le Recon Air est un casque de chat abordable conçu pour le jeu, mais aussi pour rester connecté avec ses amis, sa famille et ses collègues et s'assurer que votre voix sonne bien lorsque vous parlez ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "C'est maintenant mon casque de prédilection pour les réunions sur Teams et Zoom lorsque je voyage".



Le tout nouveau Recon Air sans fil offre une liberté totale pour discuter de manière cristalline avec ses coéquipiers ainsi que pour narguer ses ennemis, tout en ayant une apparence et un son fantastiques lors de l'utilisation de services tels que Discord, Skype, Teams, Zoom, et bien plus encore. Le Recon Air a un design épuré et minimaliste et son microphone unidirectionnel, anti-bruit, adapté aux jeux, capte les conversations vocales de façon claire et nette tout en minimisant les bruits de fond. L'émetteur sans fil du Recon Air facilite l'installation sur les consoles Xbox ou PlayStation, et la connectivité Bluetooth 5.1 sans décalage étend la compatibilité avec les PC et Mac Windows, ainsi qu'avec les appareils mobiles iOS et Android.



Le Recon Air est doté d'un design personnalisable qui permet aux utilisateurs de faire pivoter le crochet d'oreille pour porter le casque d'un côté ou de l'autre de la tête, et trois embouts interchangeables de tailles différentes assurent un ajustement parfait. La batterie longue durée de 10 heures permet aux joueurs de rester dans le jeu sans interruption, et une charge rapide de 15 minutes à l'aide du câble USB-C inclus offre trois heures d'autonomie. De plus, les commandes intégrées permettent aux joueurs de garder les yeux sur l'action et de régler facilement le volume du chat, de couper le son, de répondre aux appels téléphoniques et d'utiliser d'autres fonctions compatibles Bluetooth.



Disponibilité et Prix



Recon Air est désormais disponible sur https://fr.turtlebeach.com/pages/recon-air-chat-communicator et chez les détaillants participants dans le monde entier au prix de 39.99 Dollars.



TECHPOWERUP