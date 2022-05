Micron propose aux clients des SSD NVMe performants et rentables, dotés des meilleures capacités du secteur et d'une mémoire NAND QLC.

Micron propose aux clients des SSD NVMe performants et économiques, dotés des meilleures capacités du secteur et d'une mémoire NAND QLC.



Micron Technology, Inc. annonce aujourd'hui de nouveaux disques durs solides (SSD) clients qui apportent les performances NVMe aux applications informatiques clientes, libérant ainsi les ordinateurs portables, les stations de travail et autres appareils portables des architectures traditionnelles qui peuvent priver les appareils de l'énergie de la batterie, des performances et de la productivité. Le Micron 2300 SSD combine la puissance et la densité nécessaires pour piloter des applications informatiques lourdes dans un format compact avec la consommation d'énergie réduite que les utilisateurs mobiles modernes exigent. Pour la première fois, Micron associe les performances NVMe et la technologie NAND QLC (quad-level-cell) à faible coût dans le Micron 2210 QLC SSD. Il combine le débit rapide NVMe et le leadership de Micron dans la technologie QLC pour offrir des capacités flash à des prix similaires à ceux des disques durs, tout en réduisant la consommation d'énergie de 15 fois par rapport aux disques durs.



" Quatre-vingt-dix pour cent des plates-formes client expédieront des SSD NVMe au cours de l'année prochaine, et le marché se divise rapidement en segments de marché grand public et de marché de valeur ", a déclaré Roger Peene, vice-président du marketing, Storage Business Unit, Micron. " Nos deux nouveaux SSD clients, le 2300 et le 2210, sont optimisés pour chaque segment. Le 2300 offre des performances exceptionnelles en termes de puissance, tandis que le 2210 affiche un prix attractif grâce à l'utilisation de la technologie QLC NAND de Micron, leader sur le marché. " Les deux SSD présentés aujourd'hui reposent sur la technologie 3D NAND 96 couches innovante de Micron, qui permet de réaliser des économies d'énergie, d'offrir une capacité adaptée et des facteurs de forme compacts pour des conceptions flexibles. Ils offrent également des fonctions de sécurité client améliorées et des capacités de protection des données, avec le support de TCG Opal 2.0 et TCG Pyrite 2.0.



Micron 2300 Solid-State Drive avec NVMe







Le SSD Micron 2300 est conçu pour les applications qui exigent des performances élevées et des capacités de pointe dans le facteur de forme populaire M.2.



Les caractéristiques incluent la capacité de :



- Maximiser pour les charges de travail à forte intensité de données englobant la CAO, la conception graphique et le montage vidéo pour des temps de chargement d'application et une réactivité plus rapides.

- Offrir un large éventail de points de capacité, de 256 Go à 2 To.

- Répondez à un large éventail de besoins de conception de bureau et mobile grâce à un facteur de forme M.2 petit et dense (22x80).

- Obtenez jusqu'à 3 300 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 2 700 Mo/s en écriture séquentielle.



Micron 2210 QLC SSD avec NVMe







Le Micron 2210 SSD comble le fossé entre le faible coût des disques durs et les performances, la fiabilité, la faible consommation et la sécurité des SSD. Il utilise l'architecture QLC haute densité et économique que Micron a été le premier à introduire dans les centres de données.



Ses caractéristiques incluent la possibilité de :



- Améliorer les temps de chargement des applications et la réactivité grâce à la rapidité de NVMe, ce qui la rend idéale pour les applications sensibles aux performances où les disques durs ne peuvent pas suivre.

- Offrir une large gamme de points de capacité allant de 512 Go à 2 To dans le facteur de forme M.2 (22x80).

- Fournissez un cache avec une meilleure endurance d'écriture et de meilleures performances avec une accélération d'écriture dynamique innovante qui est optimisée pour l'architecture QLC.

- Obtenez jusqu'à 2 200 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 1 800 Mo/s en écriture séquentielle.



Les deux produits sont disponibles dès maintenant.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP