MSI annonce la compatibilité totale des cartes mères de la série 300 d'AMD avec le Zen 3.



MSI a annoncé aujourd'hui que sa gamme complète de cartes mères de la série 300, qui comprend les cartes mères à base de chipset A320, B350 et X370, prend désormais en charge les derniers CPU Zen 3 d'AMD de la série Ryzen 5000. Cette prise en charge complète sera intégrée aux BIOS développés sous le dernier BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.7, que MSI prévoit de déployer sur ses cartes mères de la série 300 à partir de la mi-mai de cette année.











Cette annonce de MSI s'appuie sur les propres promesses de recherche d'AMD concernant l'ajout de la prise en charge des architectures Ryzen plus récentes, même pour les premières étapes de son écosystème AM4. En théorie, les utilisateurs de cartes mères plus anciennes peuvent maintenant profiter des derniers développements d'AMD en matière de puissance, de performance et de densité de cœur, augmentant profondément - et confirmant - la proposition de valeur de la plateforme AM4 d'AMD. Parallèlement à cette annonce, MSI s'est également engagé à lancer un correctif pour les problèmes de bug basés sur le fTPM présents sur les cartes mères AM4 des séries 400 et 500 vers le mois de juin 2022.



TECHPOWERUP