Le prétendu APU Exascale AMD Instinct MI300 est équipé du CPU Zen4 et du GPU CDNA3.



Aujourd'hui, nous avons appris que le prochain Instinct MI300 d'AMD serait disponible en tant qu'unité de traitement accélérée (APU). Les APU d'AMD sont des processeurs qui combinent CPU et GPU en un seul package. AdoredTV a réussi à mettre la main sur une diapositive qui indique que l'accélérateur AMD Instinct MI300 sera également disponible en tant qu'option APU qui combine les cœurs du CPU Zen4 et l'accélérateur GPU CDNA3 dans un seul et grand package. Avec des technologies comme l'empilement 3D, la conception MCM et la mémoire HBM, ces APU Instinct sont positionnés pour être un produit de calcul à haute densité. Au moins six matrices HBM seront placées dans un boîtier, l'APU lui-même étant un modèle à sockets.















La diapositive de AdoredTV indique que le premier enregistrement sera terminé à la fin du mois (probablement ce mois-ci), et que le premier silicium arrivera dans les laboratoires d'AMD au troisième trimestre de 2022. Si le silicium s'avère fonctionnel, nous pourrions voir ces APU disponibles dans la première moitié de 2023. Ci-dessous, vous pouvez voir une illustration du GPU AMD Instinct MI300. La version APU sera potentiellement de la même taille avec des cœurs Zen4 et CDNA3 répartis dans le boîtier. Comme l'accélérateur Instinct MI300 est censé utiliser huit tuiles de calcul, nous pourrions voir différentes combinaisons de tuiles CPU/GPU proposées. Alors que nous attendons le lancement de la prochaine génération d'accélérateurs, nous devons encore voir quels SKUs AMD apportera.



VIDEOCARDZ