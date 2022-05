[TEST JEU PC] Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition.











Editeur(s)/Développeur(s) : Square Enix.



Sortie France : 07 avril 2022.



Genre(s) : RPG.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition est une version remastérisée du jeu Chrono Cross sorti en 1999 au Japon et en 2000 en Amérique du Nord, mais jamais en Europe. Il s'agit d'un RPG considéré comme le successeur de Chrono Trigger, bien que son scénario soit parallèle, mais pas une suite. Vous y incarnez Serge, un jeune homme transporté dans une réalité où il est mort dix ans auparavant. Ce remaster contient aussi le jeu Radical Dreamers, un visual novel sorti en 1996, spin-off de Chrono Trigger ayant inspiré le scénario de Chrono Cross.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO