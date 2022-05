TECHPOWERUP nous propose le test du : Cooler Master HAF 700 EVO.







Le Cooler Master HAF 700 EVO représente une interprétation sans limites d'un châssis qui ignore le coût dans le but de repousser les limites sur plusieurs fronts, de la taille au mélange de matériaux et à la fonctionnalité. En tant que tel, il n'est pas seulement plus grand que la plupart des autres, mais il affiche également un PDSF massif de 650 $. Contrairement à d'autres marques qui construisent des boîtiers conceptuels en édition limitée axés purement sur le design et non sur la fonction, le Cooler Master HAF 700 EVO semble être beaucoup plus équilibré et utile que d'autres à un prix aussi exorbitant.







Voici la fiche technique :







