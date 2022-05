Lancement du routeur Synology RT6600ax Wi-Fi 6 et mise à jour du système d'exploitation SRM.



Synology a annoncé le lancement du RT6600ax, un routeur haut débit et axé sur la sécurité, conçu pour fournir aux ménages et aux bureaux une connectivité rapide et sécurisée. Supporté par le nouveau Synology Router Manager (SRM) 1.3, le RT6600ax est entièrement équipé pour relever les défis des environnements réseau modernes, y compris l'augmentation massive des appareils connectés et la nécessité qui en résulte de protéger les utilisateurs contre les menaces de sécurité en constante augmentation.







Conçu pour la performance et la stabilité



Premier routeur certifié Wi-Fi 6 de Synology, le Synology RT6600ax offre un Wi-Fi plus fiable grâce à un meilleur codage des données, une meilleure formation du faisceau, une meilleure planification et une meilleure isolation du signal. Un port 2,5GbE configurable pour un déploiement WAN ou LAN permet aux utilisateurs d'exploiter des connexions Internet Multi-Gig ou des périphériques hautes performances tels qu'un NAS, ainsi qu'un backhaul sans fil haut débit. Un processeur quadricœur de 1,8 GHz assure des vitesses de connexion rapides et un fonctionnement vif, même lorsque plusieurs appareils sont connectés et que toutes les fonctions sont activées.



La technologie tri-bande fonctionne en conjonction avec Smart Connect pour optimiser la distribution des périphériques et éliminer les goulots d'étranglement dans la transmission des données. La compatibilité avec le nouveau spectre sous licence de 5,9 GHz2 débloque les canaux non FDS à 80 et 160 MHz pour un débit sans fil combiné de 6,6 Gbps, des connexions simultanées plus nombreuses et des performances de serveur VPN plus rapides.



Construire une base réseau solide



Le Synology RT6600ax est alimenté par SRM 1.3, la dernière version du système d'exploitation intuitif de Synology pour les routeurs. Avec des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires qui étendent considérablement les capacités de gestion du réseau, SRM 1.3 répond aux demandes pour une meilleure sécurité et plus de flexibilité typique des environnements réseau d'aujourd'hui.



La possibilité de créer jusqu'à cinq réseaux distincts, chacun permettant de mapper jusqu'à trois SSID Wi-Fi, permet de renforcer facilement la sécurité lors de la gestion d'environnements réseau polyvalents. Les règles de pare-feu unidirectionnel peuvent être configurées indépendamment pour chaque réseau afin de limiter la connectivité vers et depuis des appareils moins sécurisés tels que les équipements IoT, tandis que la prise en charge de la norme 802.1q simplifie l'intégration dans les réseaux existants dans les configurations de routeur, d'AP et de maillage.







Accès sécurisé



Des profils par utilisateur peuvent être configurés pour limiter le temps passé en ligne ou bloquer la navigation lorsque certaines conditions sont remplies. Les appareils affectés au même profil partageront le même ensemble de règles d'accès à Internet, sans nécessiter de configuration manuelle répétitive. Pour les appareils n'appartenant à aucun utilisateur mais nécessitant un contrôle et un audit de l'accès à Internet (par exemple, les invités ou les nouveaux appareils), des profils spécifiques au réseau sont également disponibles.



Les fonctions de contrôle parental comprennent la limitation du temps d'utilisation d'Internet (selon un calendrier ou un système de quotas), le filtrage de catégories entières de sites Web ou de domaines spécifiques par le biais de listes d'autorisation/de blocage, et la restriction des résultats de recherche inappropriés grâce à des options de recherche sécurisée pour YouTube, Google, Bing et DuckDuckGo. La sécurité est renforcée par le blocage des menaces à l'échelle du réseau via la base de données DNS & IP Threat Intelligence et la prise en charge de Google Safe Browsing.



Contrôle du trafic



La bande passante disponible peut être répartie entre les appareils connectés, en donnant la priorité à un seul client ou à une seule application en cas de besoins spécifiques. Les données en temps réel et historiques permettent un audit granulaire, avec des rapports de trafic générés automatiquement ou à la demande qui peuvent être facilement partagés aux formats CSV ou HTML.



VPN Plus



Les télétravailleurs et les équipes hybrides peuvent exploiter la suite d'outils de connectivité à distance de SRM pour accéder à des sites Web réservés aux intranets directement depuis leur navigateur (WebVPN), établir des connexions hautes performances avec un client dédié sur différents protocoles (SSL VPN), établir un pont entre plusieurs sites pour un partage simple des ressources sur différents réseaux (Site-to-Site VPN) et permettre l'exploitation à distance de périphériques compatibles avec la norme RDP/VNC (Remote Desktop).







Une gestion mobile plus puissante



Une refonte de l'application mobile compagnon de SRM, DS router, offre une expérience de gestion de réseau améliorée en déplacement. La version 2.0 apporte au smartphone des fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives à SRM, notamment la création de nouveaux réseaux sans fil, la configuration du filtrage web et du contrôle parental, la définition de schémas de contrôle du trafic, et bien d'autres encore.



Disponibilité



Le routeur Synology RT6600ax est disponible à la vente en Australie, au Canada, en Europe, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Taiwan et aux États-Unis à partir du 11 mai 2022.



