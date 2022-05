CASEKING nous propose un nouveau produit : La PHANTEKS AMP 80 PLUS Gold 1 000w full modulaire.































Informations produit - Bloc d'alimentation modulaire AMP 80 PLUS Gold - 1000 watts, blanc



- Bloc d'alimentation de 1.000 watts avec un singlerail 83 A énormément puissant pour le matériel haut de gamme,

- Haute efficacité grâce au certificat 80 PLUS Gold,

- Ventilateur silencieux de 120 mm pour un refroidissement efficace,

- Gestion des câbles entièrement modulaire,

- 1x 24 broches/5x 8 broches/4x 6 broches,

- fonctionnement silencieux possible.



Le PHANTEKS AMP 1000 White Edition est un Powerhouse de tous les superlatifs. En collaboration avec Seasonic, PHANTEKS publie un bloc d'alimentation puissant qui dispose d'une puissance nominale impressionnante de 1.000 watts et qui peut être installé dans la plupart des boîtiers grâce à son format ATX. Le bloc d'alimentation fonctionne de manière très efficace, ce qui résulte de l'utilisation de composants électriques de haute qualité. Le bloc d'alimentation certifié 80 PLUS Gold atteint ainsi un rendement moyen de 92 %.



Une technique haut de gamme pour des blocs d'alimentation de classe supérieure



Les connexions internes sont en grande partie conçues sans fil. Le produit phare de la gamme AMP de PHANTEKS dispose en outre d'un ventilateur avec un roulement à dynamique des fluides à faible frottement, qui se distingue par sa faible résistance au frottement, son fonctionnement très silencieux pendant le fonctionnement et sa longue durée de vie.



Le ventilateur s'arrête lorsque la charge est faible. Le bloc d'alimentation fonctionne ainsi de manière totalement silencieuse. Un bouton situé à l'arrière du bloc d'alimentation permet d'activer et de désactiver facilement le mode hybride semi-passif. Cette caractéristique rend le bloc d'alimentation particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui, en dehors des performances haut de gamme, attachent de l'importance au fonctionnement silencieux du bloc d'alimentation.



Une puissance suffisante pour les configurations de jeu gourmandes en énergie



En plus d'un connecteur 24 broches et de deux emplacements pour des connecteurs CPU 8 broches, le PHANTEKS AMP 1000 White Edition dispose de trois connecteurs 6+2 PCIe avec un total de six connecteurs pour les cartes graphiques exigeantes ainsi que de quatre connecteurs pour dix connecteurs SATA ou cinq connecteurs Molex. La structure entièrement modulaire du bloc d'alimentation te permet de n'utiliser que les câbles dont tu as vraiment besoin. Il en résulte une installation particulièrement propre et ordonnée, sans enchevêtrement de câbles.



Visuellement, le bloc d'alimentation blanc comme neige est fait pour les configurations "all white". Mais le PHANTEKS AMP 1000 White Edition fait également bonne figure en combinaison avec des composants d'autres couleurs. C'est surtout en combinaison avec un éclairage RGB luxuriant que le bloc d'alimentation blanc déploie son grand potentiel pour attirer les regards dans ta configuration de jeu.



Voici la fiche technique :



- Dimensions : 150 x 86 x 140 mm (L x H x P),

- Ventilateur : 120 mm (contrôle automatique avec mode semi-passif),

- Couleur : blanc (bloc d'alimentation, ventilateur),

- Poids : 1,66 Kg,

- Efficacité : ~ 90/92/89 % @ 20/50/100 % de charge, certificat 80 PLUS Gold,

- PFC actif,

- Facteur de forme : ATX12V 2.4/EPS12V 2.92,

- Puissance : 1.000 W,

- +3,3V : 25 A,

- +5V : 25 A

- +3,3V & +5V : 125 W,

- +12V : 83 A/996 W,

- -12V : 0,3 A/3,6 W,

- +5VSB : 3 A/15 W.



Connecteurs (amovibles) :



- 1x pour 24-pin,

- 2x pour 4+4 broches,

- 3x pour PCIe 6+2 pins,

- 4x pour SATA / Molex.



Circuits de protection :



- OPP (Over Power Protection),

- OVP (protection contre les surtensions),

- SCP (protection des circuits courts),

- OCP (protection contre les surintensités),

- OTP (Over Temperature Protection),

- Protection sans charge,

- Protection contre la réinitialisation,

- Garantie du fabricant : 10 ans.



Contenu de la livraison



Câble :



- 1x 18-Pin+10-Pin MB 24-Pin (610 mm),

- 2x 8-Pin CPU 4+4-Pin (650 mm),

- 3x 8-Pin PCI-E 6+2-Pin (750 mm - 675 mm/75 mm),

- 1x 6-Pin SATA 180° (quatre connecteurs, 860 mm - 410 mm/150 mm/150 mm/150 mm),

- 1x 6-Pin SATA 90° (quatre fiches, 810 mm - 450 mm/120 mm/120 mm/120 mm),

- 1x 6-Pin SATA 180° (deux fiches, 450 mm - 300/150 mm),

- 1x 6-Pin Molex (trois fiches, 690 mm - 450 mm/120 mm/120 mm),

- 1x 6-Pin Molex (deux fiches, 470 mm - 350/120 mm),

- 1x Molex 4 broches vers SATA (300 - 150 mm/150 mm).



Accessoires :



- 1x manuel d'utilisation,

- 1x jeu de serre-câbles,

- 1x jeu de vis,

- 1x jeu de bandes velcro.



Pas de date de disponibilité pour le moment. Le prix sera de : 159.90 euros.



