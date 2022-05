MSI lance EVANGELION e : Composants sur le thème du PROJET.



MSI, s'associe à la marque de sport électronique EVANGELION e : PROJECT (EVA e:PROJECT) pour offrir aux joueurs et aux fans d'Evangelion quelque chose d'extraordinaire : une chance de construire un PC à thème Evangelion Unit-01 (également connu sous le nom d'Eva-01 Test Type) qui fera saliver les fans. "EVANGELION e : PROJECT" est une nouvelle marque de sport électronique qui intègre la vision du monde et le design d'Evangelion dans les appareils de jeu et les périphériques de PC. Il s'agit de son premier partenariat lié au sport électronique, qui a suscité un vif intérêt depuis son annonce.







Le design de la collection EVANGELION e:PROJECT s'inspire de l'original "EVA-01 TEST TYPE" d'EVANGELION. MSI a incorporé les célèbres couleurs violettes et vertes de "EVA-01 TEST TYPE" dans quatre produits - une carte mère, un refroidisseur de liquide AIO, un bloc d'alimentation et un boîtier de PC - permettant aux joueurs et aux fans d'Evangelion de construire le PC de jeu ultime sur le thème de "EVA-01 TEST TYPE" !



Carte mère : MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT







Une superbe carte mère MAG B660 TOMAHAWK EVA e:PROJECT en édition limitée occupe le devant de la scène avec un design et un schéma de couleurs uniques EVA-01 TEST TYPE. L'Extended Heatsink montre également le célèbre logo 'NERV'. Vous trouverez également la magnifique police officielle de l'EVANGELION qui fait son apparition sur la carte mère. Le Mystic Light de MSI offre également un effet d'éclairage EVA exclusif pour un peu plus de style - vous permettant de relier tous vos RGB d'un seul clic pour mettre en valeur les superbes couleurs de l'EVANGELION.



Refroidisseur de liquide tout-en-un (AIO) : MAG CORELIQUID C240 EVA e-PROJECT







Le refroidisseur de liquide MAG CORELIQUID C240 EVA e:PROJECT All-in-One (AIO) est un autre composant essentiel de cette série, dont le design principal est l'EVA-01 TEST TYPE. Le bloc d'eau du refroidisseur combine un magnifique éclairage ARGB et des reflets violets pour faire ressortir l'image de EVA-01 TEST TYPE. En outre, le bloc d'eau met en évidence le logo de la NERV.



Alimentation électrique : MAG A650BN EVA e-PROJECT







Le bloc d'alimentation (PSU) MAG A650BN EVA e:PROJECT est prêt à alimenter votre PC de jeu en offrant une stabilité et une excellente efficacité énergétique aux ventilateurs EVANGELION. Il reprend les couleurs familières de l'EVA-01 TEST TYPE dans le couvercle extérieur et la grille du ventilateur du bloc d'alimentation.



Boitier PC : : MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT







Enfin, vous trouverez l'étui MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT en édition limitée. Une combinaison de couleurs violettes et vertes, complétée par un design élégant, rappelle l'EVA-01 TEST TYPE. Un magnifique panneau latéral en verre trempé présente la police officielle familière d'Evangelion, tandis que l'autre panneau latéral de l'étui présente une illustration de l'EVA-01 TEST TYPE.



Disponibilité



MSI lancera officiellement ces composants EVANGELION e:PROJECT Gaming PC en mai 2022.



