Pilote NVIDIA GeForce Game Ready 512.77 pour Evil Dead : The Game.







Quinze jours après les drivers GeForce et Studio 512.59, NVIDIA propose le pilote GeForce Game Ready 512.77 WHQL qui est ce coup-ci spécialement optimisé pour le jeu d'horreur Evil Dead : The Game à paraître dès demain, le 13 mai 2022, à ne pas confondre avec les films du même nom d'où la précision The Game.







NVIDIA précise que grâce à ce pilote 512.59, Evil Dead : The Game est immédiatement compatible avec la technologie Ray Tracing (RTX) pour offrir une qualité d'image optimale avec les GPU GeForce RTX 20/30 Series (Turing/Ampere) mais aussi avec la technologie Deep Learning Super-Sampling (DLSS) pour améliorer nettement les performances. D'après NVIDIA, les gains de performances d'Evil Dead : The Game peuvent atteindre 90 % avec le DLSS ce qui permet par exemple de jouer à plus de 60 FPS en 4K avec le GPU GeForce RTX 3060 Ti (78 FPS pour être exact) contre 41 FPS sans DLSS ! Avec les autres GPU RTX 30 Series, les gains sont du même ordre.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Outre le titre Evil Dead, ce pilote 512.77 ajoute aussi le support des jeux de rôle Dolmen (sortie le 20/05/2022) et Vampire : The Masquerade - Swansong (sortie le 19/05/2022) qui est totalement différent du jeu de battle royale Vampire : The Masquerade - Bloodhunt sorti fin avril et déjà pris en charge par les précédents drivers 512.59.



D'après les notes de version, il s'agit des seuls changements apportés par ces drivers GeForce 512.77. On peut juste signaler en plus la correction d'un unique problème de stabilité de l'application Adobe Premiere Pro avec l'API DirectX.



Téléchargement



- Drivers GeForce Game Ready Driver 512.77 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



