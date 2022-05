CyberLink lance PowerDVD 22, qui place l'expérience utilisateur au cœur de la lecture de Blu-Ray, DVD, 4K HDR et YouTube.



CyberLink Corp, a annoncé aujourd'hui la sortie de PowerDVD 22, la dernière version de son logiciel primé de lecture de films et de médias qui permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience immersive pour les films, la musique et YouTube. Le logiciel lit les films en 8K, 4K HDR Blu-ray, et une large gamme de formats multimédia sur tout PC, ordinateur portable, téléviseur, tablette ou téléphone. PowerDVD 22 s'appuie sur la technologie multimédia pionnière de CyberLink en proposant de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui offrent aux utilisateurs davantage de contrôle et d'options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent adapter leur expérience en fonction de leurs préférences, par exemple, des couleurs plus profondes, un meilleur éclairage et un son amélioré, tel qu'un son surround 7.1 haute-fidélité.







PowerDVD 22 inclut un nouvel algorithme de maintien de la tonalité qui maintient la qualité audio au plus haut niveau pendant la lecture à vitesse lente, idéal pour se concentrer sur les détails les plus complexes d'une vidéo sans bande sonore déformée. PowerDVD 22 optimise la lecture entre les appareils. De nouveaux outils permettent aux utilisateurs de découper et d'extraire n'importe quelle section de la vidéo ou de l'audio de leur média et de les convertir dans des formats adaptés aux smartphones. Cela inclut MP4 pour la vidéo et AAC ou MP3 pour l'audio. PowerDVD 22 offre également des temps de transcodage et de téléchargement plus rapides, une lecture plus rapide et la génération de vignettes sur n'importe quelle partie de la barre de lecture pour faciliter l'écrémage des médias.



Profitez de YouTube comme jamais auparavant avec PowerDVD 22. Les améliorations TrueTheater de nouvelle génération enrichissent les vidéos YouTube avec des couleurs plus profondes, un meilleur éclairage et un son amélioré, quelle que soit la résolution de l'original - même 4K. Profitez de toutes les nouvelles commandes de vitesse de lecture adaptées, de la possibilité de s'abonner et de se désabonner dans PowerDVD, et des capacités de recherche par chaînes et listes de lecture.



"Reconnu comme le numéro un mondial des lecteurs de films et de médias, PowerDVD a une longue histoire d'innovation, en lançant sans cesse de nouvelles fonctions multimédia, pour la plus grande joie de nos millions d'utilisateurs", a déclaré le Dr Jau Huang, PDG de CyberLink. "En plus de nouvelles options de réglage de lecture et d'une interface utilisateur encore plus conviviale, nous sommes heureux d'annoncer que PowerDVD 22 ajoute également des fonctionnalités passionnantes pour permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle total de leur expérience des médias, des films et du contenu YouTube."



PowerDVD 22 offre une expérience de lecture inégalée. Les nouveaux ajouts comprennent une fonction d'accueil spécialisée qui permet aux utilisateurs d'accéder instantanément à leurs médias actuellement lus, récemment lus et récemment ajoutés - le tout en un seul endroit. Le programme met l'accent sur la précision des commandes, la rapidité de lecture et la rapidité de réaction lors de la lecture en continu ou de la consultation de YouTube. Les utilisateurs peuvent profiter de fonctions de recherche et de filtres pratiques, notamment de listes de lecture séparées pour la musique, les films et les photos, de la possibilité d'accéder directement aux vidéos YouTube avec une URL et d'un gestionnaire de médias intégré qui organise automatiquement toute une bibliothèque de photos, de vidéos, de musique et de films Blu-ray/DVD.



Disponibilité du produit



PowerDVD 22 est disponible dans une variété d'options d'abonnement et perpétuelles et est disponible à l'achat sur la boutique en ligne de CyberLink.



Prix de la version



- PowerDVD 365 : 54.99 Dollars/12 mois.

- PowerDVD 22 Ultra : 99.99 Dollars.

- PowerDVD 22 Standard : 59.99 Dollars.



TECHPOWERUP